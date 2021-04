1 – Ex-Aequo. C’était si serré sur l’Amstel dimanche qu’on peut se poser la question: deux coureurs ex-aequo, possible en cyclisme?

Oui. Et non!

Avant l’arrivée des photo-finish au milieu des années 1950 (on a commencé à utiliser ce dispositif pour les arrivées groupées sur le Tour 1955), il arrivait qu’on ne puisse départager des coureurs sur la ligne. L’arrivée était en effet jugée « de visu ». C’est ainsi que lors de l’étape Bordeaux-Bayonne du Tour 1929, trois coureurs portaient le maillot jaune! (Victor Fontan, Nicolas Frantz et André Leducq). La situation s’est reproduite à quelques reprises, notamment lors du Tour 1931.

Plus récemment, la précision des photo-finish empêche ces situations… bien que: on rappellera que le Québécois Guillaume Boivin a terminé 3e des Mondiaux U23 en 2010, ex-aequo avec Taylor Phinney. Plus récemment, en 2016, deux coureurs avaient été désignés ex-aequo sur la 7e étape du Tour de Corée, mais il est vrai que le système de photo-finish avait alors connu des ratées sur la ligne.

Bref, pas impossible que ça se produise un jour. Et ce, malgré la précision des appareils utilisés, précis au 10 000e de seconde et au demi-millimètre.

2 – Mauri Vansevenant. Comme Serge, j’ai été très impressionné par la perf offerte par Mauri Vansevenant dimanche sur l’Amstel. Retardé sur ennui mécanique, il perd un paquet de temps pour revenir solo sur le groupe de tête. Chute. Chasse solo. Il rentre encore! Et il se met immédiatement au service de son leader Alaphilippe en tête du groupe, menant la chasse derrière les Ineos. Ouf.

Plus tôt cette saison, c’est lui qu’on avait vu devant à protéger pendant de longs kilomètres d’ascension son leader Alaphilippe sur les pentes du Ventoux lors du Tour de la Provence.

Le jeune belge de 21 ans est un petit prodige, excellent grimpeur comme en atteste sa victoire chez les amateurs au difficile Tour du Val d’Aoste (2019). C’est une autre pépite du cyclisme qui murit chez Patrick Lefevere. Fils de l’ex-pro Win Vansevenant, il a certainement une génétique pour lui.

Il faudra le surveiller de près lors de la Flèche Wallonne mercredi. L’an dernier, il en avait été un des principaux animateurs: membre de l’échappée matinale, il avait été le dernier repris à quelques accablées du Mur de Huy, malgré une chute.

Y’a pas à dire, c’est un vrai battant. Il est probablement le meilleur joker mercredi sur l’épreuve belge.

3 – Tour des Alpes (Tour de Trentin). La dernière épreuve de préparation pour le Giro est partie hier, et c’est Gianni Moscon qui a remporté la première étape sur les cinq au programme.

Encore une victoire Ineos!

Moscon signe là une première victoire depuis des mois, lui qui est plus connu depuis quelque temps pour ses problèmes d’attitude en course voire hors course. Il avait été disqualifié l’an dernier de Kuurne-Bruxelles-Kuurne pour son altercation avec Jens Debusschere.

Le Tour des Alpes propose aujourd’hui (2e étape) et dans les prochains jours des étapes accidentées, casse-pattes, qui devraient révéler les hommes en forme. On surveille Chris Froome, Simon Yates, Thibault Pinot, Romain Bardet, Nairo Quintana, Jai Hindley, Daniel Martinez et Hugh Carthy en particulier.

Seule la compétition va pouvoir valider ma condition. On fera un bilan après le Tour des Alpes. Thibault Pinot, today cycling, 19 avril 2021

Deux Canadiens au départ, Antoine Duchesne qui épaulera Pinot sur le prochain Giro, ainsi qu’Alex Cataford chez Israel.

4 – Remco Evenepoel. C’est l’autre favori du Giro, sur le papier du moins. Evenepoel participera à son premier grand tour en carrière, mais dans des circonstances très spéciales puisqu’on ne l’a pas revu en course depuis sa chute en août dernier sur le Tour de Lombardie. Il a notamment préparé ce Giro par des stages en altitude, notamment du côté de la Sierra Nevada.

5 – Antoine Duchesne. J’ai bien aimé ce récent article de l’Agence SportCom sur Antoine Duchesne. Ce dernier nous donne quelques preuves de ce que j’avançais récemment: le cyclisme a changé. Il n’y a plus de courses « B », toutes les courses sont disputées à bloc, les données scientifiques dominent tout quitte à écraser certains coureurs psychologiquement, les jeunes sont aujourd’hui très précoces, et on n’a plus besoin de courir pour préparer un objectif, pour preuve Primoz Roglic qui ne disputera aucun événement entre le soir de la Doyenne et la première étape du prochain Tour de France.

C’est important d’avoir autre chose dans ta vie, car en vélo, ça va plus souvent mal que bien. Antoine duchesne, 16 avril 2021

Et surtout, cette phrase d’Antoine qui témoigne sans contredit toute la difficulté du sport cycliste au niveau professionnel. Il faut être fort pour tenir le coup, pour supporter la pression constante du résultat et, souvent, vivre dans l’incertitude des contrats, année après année, souvent pour des salaires somme toute assez modestes. Au moins, les coureurs d’antan, il y a encore 10 ans, pouvaient débrancher la tête quelques semaines par an. Aujourd’hui, même cela n’est plus permis.

6 – BH Ultralight Evo 9.0 (présenté par Matos Vélo). Un vélo très intéressant selon moi, bon rapport qualité-prix, géométrie étudiée et somme toute, assez classique. 750 grammes le cadre. Le site officiel est ici. Un des rares vélos que je pourrais acheter.

