1 – Pidcock première! Nous pensions tous, sous la flamme rouge, que Wout Van Aert allait s’imposer sur la Flèche Brabançonne hier, il ne lui restait plus qu’à déposer au sprint ses deux compagnons d’échappée, Thomas Pidcock et Matteo Trentin.

Ben non! C’est Thomas Pidcock qui nous a rappelé de bien belle façon les règles élémentaires du rapport poids-puissance, le sprint final se déroulant en léger faux-plat ascendant. Un sprint mené à la perfection selon moi par Pidcock, qui a fait preuve d’une belle maîtrise dans le final de cette course importante.

À 21 ans seulement, Pidcock signe là sa plus belle victoire sur route, et montre qu’il est digne de confiance au sein de son équipe Ineos-Grenadier. Tout un talent ce Pidcock! Plus tôt cette saison, il avait pris la 3e place de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et la 5e place des Strade Bianche, nous rappelant qu’il n’y a pas que Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert qui peuvent bien faire une fois la saison de cyclo-cross terminée.

Je pense que Wout Van Aert aura été frustré de cette 2e place, et attention à lui dimanche sur l’Amstel, il sera revanchard. Sa campagne de Classiques se solde à ce jour par une seule victoire, sur Gent-Wevelgem. 2e de Tirreno, 2e de la Flèche Brabançonne, 3e de Milan SanRemo, 4e des Strade Bianche, 6e du Ronde, à un moment donné, pour un tel champion, y’en a marre des places d’honneur…

2 – Romain Sicard. On a décelé chez le coureur basque de l’équipe Direct Énergie une anomalie cardiaque qui l’a obligé à mettre un terme à sa carrière.

J’aimais ce coureur peu médiatique certes, mais honnête et travaillant. On trouvera ici une belle et récente entrevue avec lui.

Rappelons qu’en 2009, année de son titre de champion du monde chez les espoirs, même Bernard Hinault le désignait comme le futur grand pour la France. Les promesses étaient immenses. Ca ne s’est pas passé comme ça.

Sicard n’aura pas eu les résultats à la hauteur de son talent selon moi, souvent victime de maladies ou de blessures.

Je souligne qu’en 13 participations à des grands tours, dont sept Tour de France, et plusieurs doublés sur une saison, Romain Sicard n’en a abandonné… aucun.

Respect.

3 – Tour de Turquie. Et de trois pour Mark Cavendish qui n’a pas connu pareille fête depuis des années. Ceci étant, la 4e étape a été l’objet d’une chute massive et impressionnante dans les tous derniers mètres. Du coup, c’est Fabio Jakobsen qui n’a certainement pas dû apprécier, ni sa conjointe d’ailleurs. Jakobsen fait sur ce Tour de Turquie son grand retour au sein du peloton pro, neuf mois après sa terrible chute dans le sprint de la 1ere étape du Tour de Pologne 2020.

4 – Bidons. L’UCI a annoncé tout récemment des allégements à sa politique de sanction à l’égard des coureurs qui jetteraient leurs bidons hors des zones prévues à cet effet. On comprend mieux également les raisons de la nouvelle réglementation de l’UCI: éviter les chutes occasionnées par des coureurs qui roulent sur des bidons, éviter également que des enfants soient victimes d’accident après avoir couru derrière ces bidons pour les ramasser.

Oui. Certes. Mais je demeure convaincu que si Messieurs les coureurs avaient faits un peu gaffe à la façon dont ils se débarrassaient de leurs bidons ces dernières années, on n’en serait pas là.

5 – Tour des Alpes. Pas de présence pour Egan Bernal sur cette épreuve (anciennement le Tour du Trentin) de préparation au Giro. Bernal annonce qu’il se présentera directement sur l’épreuve italienne, sans davantage de course. Ouais. Faut voir. L’entrainement peut-il remplacer la compétition? Apparu en bonne condition sur les Strade Bianche, Bernal semble beaucoup mieux en 2021 qu’en 2020, mais est-ce que ca sera suffisant? Rappelons que comme adversaires principaux sur ce Giro, Bernal trouvera sur sa route les Thibault Pinot, Romain Bardet, Tao Geoghegan, Simon Yates, Mikel Landa, Joao Almeida, Hugh Carthy, et un certain… Remco Evenepoel.

6 – Theo Nonnez. Le jeune coureur français, 21 ans, à la FDJ continentale depuis deux ans, annonce la fin de sa carrière, alors qu’il est en plein développement. Burn-out. Y’a vraiment une tendance actuelle dans le peloton pro pour des épuisements professionnels, c’est évident. Et inquiétant.

7 – Pandémie et masque. La FQSC a émis ce communiqué donnant des nouvelles quant au port du masque pour des activités sportives extérieures. Depuis (c’est à dire hier), le Gouvernement Legault a assoupli certaines règles à cet égard, pourvu qu’une distance de deux mètres soit respectée entre les pratiquants. La situation évolue donc très rapidement, et dans ce contexte il est important de rester à l’affut des nouvelles les plus récentes.

8 – LGBTQ2. Les récentes lois anti-trans en Arkansas font réagir la communauté cycliste, et c’est très bien. Philippa York, connue précédemment sous le nom de Robert Millar, a dénoncé la mollesse de la réaction d’USA Cycling. Les événements cyclistes dans cet état pourraient être annulés en protestation, et ce serait la bonne chose à faire selon moi.

Nous sommes en 2021, rappelons-le.

9 – On n’est pas près de voir ça au Québec!!!

Partager