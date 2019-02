Le Tour de l’actualité

1 – Radio Bidon, 1ere édition Ravito, une édition consacrée au matos. Cette semaine, le nouveau groupe SRAM Red eTap AXS 12 vitesses commenté. Toujours un plaisir avec Charles et David!

2 – Gatineau Loppet. Parce que c’est bien connu, le ski de fond est sacrément bon pour les cyclistes. Thibault Pinot, Romain Bardet, Nino Schurter, entre autre, l’ont compris. Ma participation au 51km style libre (skate) de cette 41e édition de la Loppet, équivalent d’une cyclosportive pour le cyclisme, m’a rappelé le week-end dernier combien le ski de fond est difficile, le cycle essorage survenant même souvent plus rapidement qu’à vélo… Mais toujours le même plaisir de glisser sur ski, sur cette épreuve tellement bien organisée. Près de 2000 skieurs ont participé aux diverses épreuves du week-end, un nombre assez stable depuis 1997, ce qui est remarquable considérant que la Transju, une autre épreuve de la WorldLoppet, attire environ 4200 skieurs, dans un bassin de population pourtant nettement plus important. Fait intéressant, depuis 2013 et le lancement du parcours linéaire sur l’épreuve du 51km style classique, cette dernière est désormais plus populaire que le 51km style libre, qui était l’épreuve reine de l’événement entre 1997 et 2012. Les organisateurs ont bien fait d’étendre le parcours linéaire au 51km skate depuis deux ans, la participation augmente de nouveau après les creux historiques de 2015 et 2016. Et puis, on note également de plus en plus de femmes sur les deux grandes épreuves de la Gatineau Loppet puisqu’elles représentent désormais près d’un inscrit sur cinq (19%), contrairement à… un sur dix en 1997 (11%). De quoi être optimiste pour les prochaines années!

3 – Ski de fond (encore). Les Championnats du monde commencent plus tard cette semaine à Seefeld, en Autriche. Selon l’entraineur d’Alex Harvey, ce dernier serait en grande forme et on a déjà hâte de le voir en action. Vivement un podium ou une grande victoire pour ce fondeur d’exception, qui a passé une saison compliquée. Alex a eu besoin d’un break en janvier, revenant au Québec pour la première fois au milieu de la saison de Coupe du Monde afin de se ressourcer. Parfois, y’a en effet juste un break qui est la solution, il fallait essayer; espérons que ça sera payant! Go Alex go!

4 – Tour de Colombie. Je me suis régalé à suivre ce Tour de Colombie et d’y constater la profondeur du cyclisme colombien. Six équipes WorldTour y participaient, soit Astana, Movistar, Sky, Deceuninck, EF Education First et UAE Team Emirates. Victoire finale de Miguel Angel Lopez, qui je pense nous surprendra cette saison sur les grands tours en Europe. Très belle prestation de Julian Alaphilippe, seul européen à briser le top-10 au général, et qui a les yeux fixés sur ses premiers objectifs au mois de mars en Europe. Et on y a retrouvé un certain Alvaro Hodeg, une autre pépite chez Deceuninck qui, décidément, fourmille de talents. Cette formation sera celle qui engrangera le plus de victoires WorldTour cette saison, j’en suis déjà certain.

5 – Tour d’Oman. Pourquoi pas? Quelques stars du peloton y travaillent leur condition et le coup des bordures en jouant dans le vent du désert: Greg VanAvermaet, Rui Costa, John Degenkolb, Alexandre Kristoff, Niki Terpstra, Nacer Bouhanni ou encore André Greipel. Le Québécois Hugo Houle y est également, tout comme quelques coureurs canadiens de l’équipe Rally. Le test surviendra aujourd’hui sur GreenMountain. Lutsenko semble intouchable, Hugo aura du boulot à faire pour lui très certainement. Comique, Lutsenko revient d’un stage à Ténérife… et il n’est pas le seul à gagner chez Astana: Lopez en Colombie, Leon Sanchez et Bilbao en Murcie, Izaguirre en Provence… impressionnant. J’ai un ami cycliste actuellement à Ténérife, on verra s’il fait lui aussi une grande saison en 2019!

6 – Ruta Del Sol. Toujours une épreuve de préparation riche d’enseignement pour la suite, et qui s’élance aujourd’hui. Deux coureurs canadiens annoncés au départ pour l’équipe Rally, Svein Tuft et Ryan Anderson.

7 – Freins à disque pour vélos de route. Intéressant article qui documente « ce qu’on ne vous dit jamais » sur l’usage de tels freins à disque sur les vélos de route. Les principaux problèmes? Les éventuels frottements des coussins avec le disque, le poids et l’entretien de ces freins. La tendance est toutefois lourde, ca gagne en popularité. Il y a encore deux ou trois ans, je n’y croyais pas trop. Les avantages? La puissance et la progressivité du freinage, le peu d’effort requis pour activer les freins, la fiabilité ainsi que la sécurité, la jante ne chauffant pas.

8 – Rapport poids/puissance. Intéressant article qui en rappelle les fondamentaux. Pour l’améliorer, il est notamment plus facile et efficace de viser à perdre du poids plutôt que d’augmenter sa puissance. D’où la maigreur extrême de nombreux coureurs cyclistes professionnels de nos jours. Dur à entendre en plein hiver au Québec!

9 – Beau reportage sur un coureur que j’ai toujours aimé et qui a forgé ma jeunesse: Claude Criquielion. Un battant, qui s’est forgé un beau palmarès. Steve Bauer ne partagera peut-être pas mon admiration pour lui!