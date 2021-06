L’ambiance peut changer vite sur la route du Tour de France.

C’est probablement Tim Merlier qui le regrette le plus.

Sa victoire au sprint, superbement préparée par son équipe Alpecin-Fenix dans les derniers kilomètres, le maillot jaune Mathieu Van Der Poel lui-même servant de coéquipier de luxe, est occultée par le débat sur le nombre et la violence des chutes dans le peloton.

Un débat notamment relancé par l’intervention à chaud et engagée de Marc Madiot après l’étape.

« Au delà de mes coureurs, je suis père de famille. Il y a beaucoup de familles qui regardent le Tour de France à la télé, beaucoup de gamins, des mamans… Et bien moi ce soir, je n’ai pas envie que mon gamin soit cycliste professionnel. Ma femme n’a pas envie que mon gamin fasse du vélo. Et beaucoup de familles n’ont pas envie non plus pour voir ce qu’on a vu aujourd’hui. Ca fait des années qu’on en parle. Il faut trouver des solutions. Ce n’est plus du vélo ! Peut-être qu’il faut adapter le matériel, peut-être qu’il faut enlever les oreillettes. Il faut faire plein des choses ! Si on ne le fait pas un jour on va avoir des morts ! » Marc Madiot, 28 juin 2021

Pourtant, deux des chutes du jour hier n’étaient pas directement liées à la nervosité du peloton ou à la dangereusité des routes: Geraint Thomas est tombé tout seul sur un dos d’âne, n’étant peut-être pas assez attentif à ce moment, et Caleb Ewan accroche la roue devant lui durant le sprint, et entraine Peter Sagan au tapis avec lui.

Le premier jour, la première chute massive est causée par une spectatrice.

Il convient donc de nuancer: les chutes font partie du sport cycliste sur route, il y en a toujours eu, il y en aura toujours.

Ceci étant, la chute hier à quatre kilomètres de l’arrivée et qui a condamné Arnaud Demare et Jack Haig était complètement due à la dangereusité de la route à cet endroit, certainement trop étroite et sinueuse pour un peloton lancé à fond.

Il est certain que les risques ont augmenté depuis deux décennies, pour plusieurs raisons: un mobilier urbain (ilots directionnels, panneaux de fléchage, dos d’âne, déviations, etc.) en forte croissance, des vitesses qui sont reparties à la hausse sur les étapes moins accidentées en particulier, notamment grâce à l’usage de vélos très aéro, les oreillettes bien sûr, les enjeux tellement énormes de nos jours, ainsi qu’un public peut-être moins passif qu’il y a 30 ans, parce que tout le monde veut sa photo instagram prise sur le côté de la route, gros plan si possible…

Les coureurs semblent également se blesser davantage dans ces chutes, notamment en raison des vitesses élevées, mais aussi des… freins à disque. Au moins deux coureurs ont été méchamment coupés par des disques lors de chutes depuis le début de ce Tour de France, mais on tait ces informations car l’industrie du vélo n’a pas terminé sa transition vers le disque.

Il serait intéressant de calculer quelle est la proportion actuelle des coureurs qui ne sont pas encore allés au tapis sur ce Tour de France. Elle est probablement bien inférieure à 50%… ce qui impose un constat: il y a bel et bien un problème.

Tout ca n’est pas bon pour l’image du cyclisme sur route, ni du Tour de France. Des coureurs qui se blessent sérieusement c’est lourd et attristant, et des favoris qui doivent abandonner pour cette raison, ca plombe l’intérêt de la course plus tard.

Je suis sûr que l’organisation du Tour de France se penchera sur la question de la sécurité des coureurs en course dans les prochains mois. Ne soyons pas surpris si des changements sont annoncés pour 2022.

Quelles solutions?

Le débat actuel a le mérite de poser quelques bonnes questions.

En premier lieu, les oreillettes, de plus en plus identifiées comme un réel problème.

Rappelons que l’UCI a voulu les supprimer il y a quelques années, mais que les plus grosses équipes pro s’y sont opposées, évoquant… la sécurité des coureurs.

Je l’ai déjà écrit: si c’est la sécurité des coureurs que l’on assure en utilisant les oreillettes, mettons-les unidirectionnelles et plaçons un « commissaire à la sécurité » sur une moto 200m devant le peloton, responsable de communiquer à tous les coureurs les mêmes informations sur les dangers de la route devant eux.

Le Tour de France devra probablement restreindre l’usage de certaines routes départementales sur certaines étapes courues en peloton à haute vitesse, car souvent trop étroites et/ou sinueuses pour un peloton pro lancé à plus de 55 km/h dans le final. Et choisir plus soigneusement les routes que le peloton empruntera, selon divers paramètres: début ou fin d’étape? Étape accidentée ou peu accidentée? Vitesse probable, début ou fin de Tour?

Le Tour peut-il également revoir son cahier des charges imposé aux villes-étape afin d’éliminer du mobilier urbain potentiellement dangereux avant le passage des coureurs?

D’autres solutions existent peut-être: étendre la règle des trois kilomètres à dix? Chose certaine, dès 2016, le débat faisait déjà rage entre équipes de sprinters et équipes pour le général. Pour préserver les coureurs du général c’est une option, mais cette mesure ne serait possiblement que peu efficace pour limiter les chutes, les équipes de sprinters étant suffisamment nombreuses pour continuer de créer de belles gamelles dans le final.

Je ne crois pas que revoir le nombre de coureurs servirait la cause.

C’est un beau chantier qui s’ouvre, un chantier important. Espérons qu’il débouchera sur du concret pour la sécurité des coureurs, les chutes à gogo durant la première semaine du Tour ayant assez duré.

L’étape d’aujourd’hui

Encore une étape en principe promise aux sprinters. Il faudra surveiller de nouvelles chutes possibles, mais aussi la pluie qui devrait être de la partie. Le vent, par contre, ne devrait pas trop gêner les coureurs.

