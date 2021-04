55e édition de l’Amstel Gold Race ce dimanche.

Une édition spéciale, puisque le parcours de l’épreuve a été modifié cette année, pandémie oblige.

Au programme, 13 tours d’un circuit de 17 kms assez difficile, comprenant chaque fois trois ascensions: le Geulhemmerberg, le Bemelerberg et le Cauberg. Ce dernier ne sera toutefois pas escaladé dans le 13e et dernier tour, qui ne comportera par conséquent que 15 kms. Distance totale à parcourir, 218 kms.

Ca sera un parcours très usant, une course de circuit que certains coureurs affectionnent particulièrement. Météo annoncée jusqu’ici, assez beau, 13 degrés, vents légers.

Les favoris

Notons d’entrée que le dernier vainqueur, Mathieu Van Der Poel en 2019 (la course n’a pas été organisée en 2020 à cause de la pandémie), ne sera pas au départ. Mathieu est remonté sur son vélo Mtb afin de préparer les prochaines Coupes du Monde (en commençant par Albstadt les 8 et 9 mai prochain), ainsi que l’épreuve des JO dans la discipline.

Quelques favoris se dégagent d’entrée: Thomas Pidcock, récent vainqueur de la Flèche Brabançonne, Wout Van Aert, qui a mis cette course à son programme suite au report de Paris-Roubaix, Julian Alaphilippe qui monte en pression en prévision d’une semaine à venir importante avec la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, sans oublier bien sûr le numéro un mondial, Primoz Roglic.

Soyez assuré qu’Alaphilippe voudra se tester dimanche!

Chez les Ineos-Grenadier, Pidcock pourra compter sur une armada de qualité, avec la présence autour de lui des Geoghegan, Carapaz, Kwiatkowski et De Plus.

En face, les Jumbo-Visma auront de quoi répondre, avec le duo Van Aert – Roglic, épaulés par des hommes en forme comme Vingegaard, Oomen ou encore Gesink. Ils ont de belles options, espérons qu’ils seront au point sur le plan stratégie.

De nombreux autres coureurs sont à surveiller. Je pense notamment à Greg Van Avermaet, souvent bon sur des courses en circuit (notamment à Québec ou Montréal), Maximilian Schachmann, le grimpeur David Gaudu qui aura la confiance de la FDJ entière, Matej Mohoric, Michael Matthews, lui aussi toujours excellent sur des courses en circuit, son coéquipier Chaves, le duo Fuglsang et Aranburu chez Astana, Alejandro Valverde qu’on ne doit jamais sous-estimé et qui a montré des signes de bonne condition récemment notamment sur le GP Miguel Indurain, Alberto Bettiol pour EF, Matteo Trentin et Marc Hirschi chez UAE Team Emirates, sans oublier Warren Barguil pour Arkea-Samsic qui pourrait très bien surprendre dimanche.

La liste des partants n’est pas finale, et est même contradictoire d’un site à l’autre. Sur certains sites, on annonce Mike Woods au départ pour Israel Start-Up Nation, sur d’autres on ne le donne pas partant, mais plutôt Alex Cataford pour sa formation. Hugo Houle devrait lui-aussi être au départ pour Astana.

Bref, une course très ouverte, avec beaucoup d’équipes pouvant croire à un grand résultat. Espérons une course de mouvement, comme c’est souvent le cas sur des courses sur circuit. Ca devrait être intéressant.

