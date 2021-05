Ineos: d’Egan à Geraint

Les Ineos-Grenadier continuent de marquer le cyclisme professionnel de leur marque sur les grands tours.

Hier, Egan Bernal a remporté « comme prévu » le Giro d’Italia, succédant à Tao Geoghegan l’an dernier, lui-aussi chez Ineos-Grenadier.

Et comme prévu, Filippo Ganna a remporté le chrono dans les rues de Milan, enroulant son plateau de 62 dents afin de respecter une ligne de chaine minimisant la friction, et donc les watts perdus.

Pour Bernal, 24 ans, c’est une consécration, et s’il s’aligne sur la Vuelta en septembre prochain, il pourrait devenir le plus jeune coureur de l’histoire à remporter les trois grands tours. De quoi donner une certaine motivation, et je pense qu’il pourrait très bien se tourner vers cet objectif. Bernal n’est pas prévu pour le Tour de France cette année… mais qui sait, s’il récupère bien, l’équipe pourrait certainement lui faire une petite place… à suivre!

Quoi qu’il en soit, Ineos-Grenadier continuera probablement sa domination sur les grands tours cette semaine avec le Critérium du Dauphiné Libéré.

Le favori s’appelle en effet Geraint Thomas, qui débarque avec une équipe Ineos surpuissante. Voyez un peu: Richie Porte, Tao Geoghegan, Andrei Amador, Michal Kwiatkowski, Dylan Van Baarle… de quoi voir venir.

Thomas et Porte ont terminé 1er et 2e déjà cette année du récent Tour de Romandie.

On dit de Geraint Thomas qu’il est en grande condition, surpuissant. On en saura plus mercredi lors du chrono de 16 bornes du côté de Firminy.

Ce Critérium du Dauphiné se jouera samedi et dimanche prochain, aucun doute là-dessus.

Samedi, ca sera l’ascension du Cormet de Roseland, puis une arrivée au sommet de La Plagne, belle montée très régulière mais où il s’est toujours passé des choses sur le Tour de France.

Dimanche, une très belle étape: les Aravis, la Colombière, Joux Plane, 147 kms de très belle montagne. Joux Plane, ce n’est jamais simple dans le final d’une étape… Un de mes parcours favori pour mettre la touche finale à ma préparation pour la Marmotte, à une certaine époque, depuis Genève.

L’opposition sur ce Dauphiné sera toutefois intéressante.

Les Francais d’abord: on a hâte de voir où en sont les Warren Barguil, David Gaudu, Guillaume Martin et Pierre Rolland, à un mois du départ du Tour.

La Jumbo-Visma aussi. Si Primoz Roglic a fait le choix – risqué selon moi – de ne plus courir d’ici le Tour de France, l’équipe néerlandaise débarque avec Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Tony Martin et un certain Sepp Kuss. En rodage.

Chez Movistar, on ne sera pas en reste avec Alejet Valverde, Enric Mas et Miguel Angel Lopez.

Chris Froome est de la partie pour Israel-Start-Up Nation dans le but de maigrir en prévision du Tour. Mike Woods n’est pas au départ, il est plutôt prévu que le coureur d’Ottawa s’aligne avec Alaphilippe sur le prochain Tour de Suisse.

Parmi les autres coureurs à surveiller, Nairo Quintana, Alexey Lutsenko, Tim Wellens, Brendon McNulty ainsi que… Fabio Aru.

Deux Canadiens au départ, soit Alexandre Cataford chez Israel Start-Up Nation ainsi que Benjamin Perry chez Astana. Je pense que Hugo Houle se réserve pour le Tour de Suisse.

Bref, un beau plateau sur ce Dauphiné, à un mois du départ du Tour. Les deux absents de ce mois de juin seront les deux slovènes Roglic et Pogacar. Roglic s’entraine solo sans courir, et Pogacar a prévu de s’aligner sur son tour national, le Tour de Slovénie du 9 au 13 juin prochain.

Plusieurs coureurs présents sur ce Dauphiné s’aligneront probablement aussi sur la Route d’Occitanie, du 10 au 13 juin prochain. Avant une période d’affutage, ceci afin d’optimiser la condition pour les Championnats nationaux le 20 juin prochain, puis une autre récup-affutage avant le départ du Tour prévu le samedi 26 juin prochain en Bretagne.

