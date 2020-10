86 centièmes de seconde.

C’est l’écart qui sépare l’Australien Jai Hindley, nouveau maillot rose du Giro, de son plus proche poursuivant, l’Anglais Tao Geoghegan Hart.

Du jamais vu.

Toute une fin de Giro, un suspense à son comble avec un dernier chrono dans les rues de Milan demain. 17 kilomètres tout plat pour départager ces deux coureurs.

Jai Hindley avait battu de 49 secondes Tao Geoghegan sur le chrono de la première étape de ce Giro, mais c’est probablement peu significatif.

Hindley a aussi l’avantage de partir derrière Geoghegan, il pourra donc essayer de réguler son allure sur celle de son rival qui, lui, ne se posera pas de question: full gas!

Sur le coup de pédale des derniers jours et de l’étape de Sestrières, avantage Geoghegan aucun doute, il semble terminer ce Giro très fort, sa puissance est manifeste.

L’enjeu de cette dernière étape est non seulement le maillot rose, le plus important, mais aussi le maillot blanc de meilleur jeune. Quant on dit que c’est l’année des jeunes en cyclisme professionnel, en voilà une autre preuve!

L’autre question, c’est Kelderman. Battu à Sestrières, il pointe à 1min32 de son équipier Hindley. Excellent rouleur, peut-il refaire tout son retard sur les deux coureurs qui le devancent? Ce serait surprenant selon moi, mais on n’est pas à une surprise près cette saison.

Bref, une étape demain qui promet, et qu’on ne voudra manquer sous aucun prétexte. L’Équipe TV.

La Vuelta

Pas de passage en France demain vers le Tourmalet, Covid-19 oblige, et c’est bien dommage. Du coup, l’étape est redessinée, et comportera 146kms avec une arrivée à Formigal, côté espagnol.

Ca sera moins sélectif qu’initialement prévu, mais d’autres écarts sont à prévoir aucun doute là-dessus, l’arrivée étant en altitude. Carapaz, Roglic, Kuss ou Mas sont pour moi les favoris.

Partager