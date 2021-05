À priori, ils ne sont plus que quatre à pouvoir prétendre à la victoire sur ce Giro 2021: Egan Bernal le nouveau maillot rose, Remco Evenepoel, Giulio Ciccone ainsi qu’Alexandr Vlasov.

Le plus vieux d’entre eux a 26 ans! (Ciccone)

Le plus solide pour le moment, c’est Bernal selon moi ; il présente le plus de garantie. Son accélération hier dans les derniers 600m pour la victoire d’étape (sa première en carrière sur un grand tour!) était tranchante. Pas de doute qu’il est revenu à son meilleur niveau, après une année 2020 très compliquée.

La semaine qui s’amorce mercredi sera difficile et selon moi à l’avantage de Bernal.

Jeudi vers Bagno di Romagna, 208 kilomètres, une étape qui reprend en gros les routes des Strade Bianche, au coeur de la Toscane. Rappelons-nous que Bernal a terminé 3e de la course en mars dernier. Son équipe Ineos est surpuissante, avec notamment les Castroviejo, Moscon, Ganna et Martinez pour l’épauler. Il a de quoi aborder cette étape avec l’esprit assez tranquille, sachant que tout peut toujours arriver.

Bernal présente aussi les meilleures garanties d’un succès au sommet du Zoncolan samedi prochain, une étape qui promet. Ciccone devrait aussi être dans le coup.

Ceci étant, j’aime beaucoup l’attitude et la position au général de Remco Evenepoel en ce moment. Si je voulais gagner ce Giro, c’eut été mon attitude: rester au contact de Bernal sachant qu’il existe un dernier chrono long de 30 kilomètres le dernier jour pour faire la différence.

Seul le maillot rose à Milan importe, et Evenepoel ne dispose pas d’une équipe aussi forte qu’Ineos pour contrôler encore 11 étapes.

Vlasov, c’est le joker. On ne sait pas trop de quoi il est capable, et son lieutenant Luis Leon Sanchez a plus d’un tour dans son sac, disposant du bagage de l’expérience.

Dan Martin, Simon Yates, Hugh Carthy, Marc Soler et Romain Bardet marquent tous le pas, mais ils voudront certainement exister d’une façon ou d’une autre sur ce Giro. Ils peuvent provoquer des choses susceptibles d’influencer la course au maillot rose, des opportunités pouvant s’ouvrir à tout moment. Des alliés de circonstance aussi.

Bref, rien n’est encore joué et ca s’annonce passionnant cette semaine. Ne manquez pas les étapes de jeudi et de samedi, ca sera du grand cyclisme je pense.

Antoine Duchesne

Gros boulôt d’Antoine Duchesne sur les deux dernières étapes, à rouler devant le peloton durant des kilomètres pour protéger son leader et maillot rose Attila Valter. Ca fait plaisir de revoir Antoine à ce niveau, utile pour son équipe, après une saison 2020 pas simple à gérer. Hard work always pays off, de quoi penser que la suite sera intéressante pour lui.

Nove Mesto MTB

Une minute. C’est la valise qu’a mis Thomas Pidcock à Mathieu Van Der Poel hier sur le XCO de Nove Mesto, 2e manche de la Coupe du Monde de VTT.

Tout simplement impressionnant. Le jeune coureur britannique a livré hier une réelle démonstration de force et de maitrise, décollant à la mi-course environ pour ne plus être revu.

Selon ses propres aveux, c’est dans la discipline du VTT qu’il se réalise le plus. Ca promet.

Ceci étant, devinant le tempérament de gagneur de MVDP, celui-ci doit être piqué au vif. Surtout par un rival sur les circuits de cyclo-cross aussi. MVDP va revenir c’est certain, plus fort encore. Rappelons que son objectif 2021 est l’épreuve de VTT des prochains Jeux Olympiques de Pékin.

MVDP part-il trop vite sur ces épreuves XCO? Deux week-ends, deux mêmes stratégies, deux défaites: Mathieu décolle comme une fusée, puis semble marquer le pas au bout d’environ deux tours. Il ne peut suivre sa propre cadence. Des ajustements à faire?

Chez les femmes, le récital Loana Lecomte se poursuit. La Française est simplement intouchable en ce moment. Ca semble si facile!

Et chez les U23 hommes, nouvelle victoire du Canadien Carter Woods!!!

