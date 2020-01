Bonne et heureuse année 2020!

On commence l’année du bon pied avec cette photo de celui qui, en 2020, cherchera à inscrire son nom au 5e monument du cyclisme, afin de compléter son palmarès. Rappelons que seuls trois coureurs ont jusqu’ici gagné les cinq monuments (Milan SanRemo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie), tous belges: Roger de Vlaeminck, Rik Van Looy et bien sûr Eddy Merckx. Il ne manque que Milan SanRemo à Philippe Gilbert, peut-être la plus difficile à gagner étant donné la présence aujourd’hui des sprinters, et un gros facteur chance dans cette course.

Le nouveau maillot Lotto-Soudal est par ailleurs assez réussi je trouve!