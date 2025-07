Sur le bout de notre chaise!!!

Ha! mes amis(es)! quelle victoire de Valentin Paret-Peintre hier tout en haut du Mont Ventoux!

C’est pas compliqué, j’étais sur le bout de ma chaise dans les 500 derniers mètres, on la voulait tellement celle-là… Après tout, Ben Healy avait déjà eu son heure de gloire sur ce Tour de France, place à un coureur français!

Au delà de l’émotion, vive, Valentin Paret-Peintre a vraiment impressionné hier par son sang froid et sa maitrise de la dernière ascension vers le Géant de Provence, malgré les enjeux qui sont – on le sait – énormes sur le Tour.

Pas un coup de pédale de trop, mais aussi pas un coup de pédale de moins, Paret-Peintre a couru juste, réglo mais sans plus, la course parfaite selon moi.

Surtout, une course dure, car lui et Healy se sont quand même attaqué à plusieurs reprises dans les derniers kilomètres. Ouf, il fallait avoir de l’énergie et du répondant, les deux coureurs évoluant à des niveaux physiques très proches.

Pour moi, dans ce contexte, pas de doute: ca s’est joué à la « grinta », à la volonté de s’arracher dans les tous derniers mètres de l’étape, par delà ce satané virage sur la droite avant la dernière rampe vers l’arrivée. Et Paret-Peintre savait qu’il avait là un morceau d’histoire qui lui tendait les bras. Bien joué!

Première victoire française sur ce Tour, c’est bien. Surtout, une victoire au sommet d’une montagne mythique sur l’épreuve, le coureur d’Annemasse près de Genève entre dans l’histoire de l’épreuve, aucun doute là-dessus. On s’en souviendra de celle-là, il ne l’a pas volé!

Terminons en disant que Paret-Peintre et son petit groupe ont résisté au retour des extra-terrestres Pogi et Vinge dans le final, et Dieu que ca fait plaisir. De quoi permettre à d’autres coureurs d’y croire dans les prochaines étapes alpestres qui se profilent. Le Tour n’est pas terminé, du moins pour les courses autres que celle du maillot jaune.

Pogi, le rhume?

C’est un Pogi moins dominant qu’on a vu hier sur les pentes du Ventoux, ne parvenant pas à se détacher du Vinge, et subissant plutôt ses attaques, ne pouvant que suivre.

Certaines rumeurs laissent entendre que le coureur slovène souffrirait d’un rhume sur ce Tour, depuis quelques jours. Inquiétant? Je ne crois pas: chez UEA, on sait soigner.

Les autres classements

Ce qui est intéressant sur le Tour, c’est qu’il y a toujours plusieurs courses au sein de la course.

C’est ainsi que si la course au maillot jaune apparait pliée actuellement tant Pogi est intouchable, fort de ses quatre minutes d’avance, d’autres courses font toujours rage.

Celle au maillot à pois par exemple. Misez Martinez jeudi et vendredi, qu’on verra assurément devant. Woods n’est pas très loin, mais je n’y crois pas pour le Canadien.

Celle du maillot vert, pour l’instant porté par Jonathan Milan. Pogi et Biniam Girmay ne sont pas très loin, l’étape d’aujourd’hui et de samedi seront cruciales pour cette conquête.

Le blanc aussi, entre Lipowitz et Onley. Sur ce coup-là, je vous dirais que les jeux sont encore ouverts.

Jordan Jedat

Le discret coureur français chez Total Énergie est actuellement 11e du général, et 2e coureur français derrière Kevin Vauquelin. Déjà 28e du Tour l’an dernier, il améliorera très certainement ce classement cette année.

Je pensais vous le dire, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué. Y’a des coureurs comme ca, y’a que leur mère qui les connait, et c’est bien dommage.

