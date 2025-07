Pogacar intelligent

Y’a pas à dire, Tadej Pogacar conduit actuellement son Tour de France de façon intelligente.

Ayant perdu un élément important en Joao Almeida, il s’adapte en laissant aller le maillot jaune vers Ben Healy, conscient que ce dernier ne représente pas vraiment une menace pour la victoire à Paris, et qu’à 29 secondes, les risques sont minimes.

Son équipe a également beaucoup payé lors de l’étape avant-hier, et Pogi peut dire merci au dragster allemand Nils Politt, qui aura d’ors et déjà une partie importante du maillot jaune si Tadej le ramène à Paris. Impressionnant Politt qui a assumé une méchante partie de l’étape lundi en tirant le peloton pendant de nombreux kilomètres derrière l’échappée menaçante qui comportait notamment un certain Simon Yates, vainqueur du Giro plus tôt cette saison.

Sûr qu’à ce régime, et devant la puissance des Visma Lease a Bike, vaut mieux jouer de prudence et d’user de stratégie pour s’économiser. Chez UEA, on l’a bien compris.

Aujourd’hui sur la route de Toulouse, ce sera les EF Education Easy Post qui auront à gérer le poids de la course. Bien joué UAE, et toujours ça de pris.

Pour le reste, on aborde le vif du sujet jeudi, avec l’arrivée à Hautacam. Misez Pogacar pour reprendre le maillot jaune, et ne plus le lâcher jusqu’à Paris.

Pour le reste, la bataille sera pour les places de 2 et 3 sur le podium du Tour, et ca se jouera entre Remco, Jonas et Matteo. Ce Jorgenson a du mordant, et je pense qu’il est un coureur à surveiller de très près pour une place sur le podium, au détriment même de Jonas.

J’aime bien également les chances de Oscar Onley, actuellement 7e à 3min24 mais qui devrait logiquement remonter au classement général à mesure que le Tour avance vers l’arrivée. Les Alpes lui seront favorables.

Félix Gall devrait lui aussi logiquement remonter vers le top-5.

Pour le reste, faut voir. Guillaume Martin par exemple. 16e du général à un peu plus de 10min, il représente encore une menace au classement général, mais pas tant. Alors, la victoire d’étape? Le général? Pas simple!

Perso, ca serait la victoire d’étape, et de loin. Pour cela, il faut qu’il perde un peu plus de temps encore. À moins que les Pyrénées lui permettent des gains significatifs et donc un joli rapproché au général.

Partager