Depuis une dizaine d’années, il était difficile de suivre la stratégie marketing de Campagnolo, la mythique compagnie italienne de composantes haut de gamme.

Selon moi, seul le relatif succès du groupe gravel Ekar sauvait les meubles de cette compagnie qui, pourtant, est au coeur de l’histoire du cyclisme. Le groupe Super Record 12v wireless sans le fameux « thumb shifter » lancé il y a quelques années s’est avéré un échec cuisant.

Début juin dernier, Campagnolo a signé son grand retour dans la course aux groupes haut de gamme pouvant équiper les vélos des plus assidus d’entre nous en lançant le premier groupe 13 vitesses, le Super Record.

Pour la petite histoire, rappelons que Campagnolo avait été le premier à lancer un groupe 10 vitesses (2000), 11 vitesses (2008) et 12 vitesses (2018).

Preuve de la volonté de Campagnolo de revenir dans la course, la compagnie italienne est également revenue en World Tour en 2025 avec l’équipe Cofidis dont elle équipe les vélos.

Ce nouveau Super Record 13 vitesses est un tour de force remarquable de la part des Italiens.

D’une part, et peut-être le plus important, un prix nettement revu à la baisse par rapport au groupe Super Record 12v. J’ai pu trouver des prix tournants autour de 6500$CAN pour ce groupe, soit environ 1000 à 1200$ de moins que la version précédente, ce n’est pas rien.

En comparaison, un groupe Sram Red tourne autour de 5500$ et un Shimano Dura Ace autour de 5800$.

Outre un prix en baisse, on gagne évidemment un braquet, qui sera utile surtout pour ceux pratiquant le cyclisme en terrain très accidenté voire en montagne, le 13e pignon pouvant être vu comme celui de la « réserve », pratique quand vous rencontrez la sorcière aux dents vertes au km 168 de la Marmotte…

Surtout, c’est le choix de braquets possibles qui est un bon coup de Campagnolo sur ce groupe tant les combinaisons possibles sont grandes: à l’avant, choix de 55-39, 54-39, 53-39, 52-36, 50-34, 48-32, 45-29, excusez-du-peu!

À l’arrière, quatre cassettes possibles: 10-29, 10-33, 11-32 et 11-36.

Pour nous cyclosportifs, la combinaison 52-36 et 10-33 sera sérieusement à considérer, permettant d’évoluer entre un braquet de 52-10 (5,2m par coup de pédale!) et 36-33 (1,1m), pour les passages les plus pentus des grands cols.

Combiné à une 11-36, le 52-36 vous permet d’aller jusqu’au rapport de 1, pour le braquet 36-36. Avec ça, vous pouvez grimper aux arbres.

Ni Shimano, ni Sram ne propose une gamme aussi évolutive et des étagements aussi progressifs.

Mode oblige (ou Tadej oblige?), Campagnolo offre aussi le pédalier en manivelles de 165mm, outre les classiques 170, 172,5 et 175mm.

Autre tour de force, le poids. Malgré un 13e pignon, le nouveau Super Record est plus léger que son prédécesseur en 12v, près de 100 grammes en moins. Poids total annoncé du nouveau groupe, 2445 grammes en freins à disque, la seule option.

Petit clin d’oeil aux amateurs de la marque, Campagnolo est revenu avec ce groupe au fameux « thumb shifter » situé à l’intérieur de la manette de frein, permettant de descendre les vitesses. Caractéristique unique de Campagnolo, certains, comme moi, ne peuvent plus s’en passer, d’autres n’ont jamais pu s’y faire.

L’introduction aussi d’un petit bouton sur l’avant de la manette de frein, petit bouton appelé « smart button » qui peut être programmable pour lui faire faire ce que vous voulez. Bien pensé!

Le groupe est évidemment sans fil, les batteries rechargeables sur le vélo comme détachées du vélo, une option pédalier intégrant un capteur de puissance (fait par SRM!) est disponible, et une application pour téléphones intelligents permet de régler le fonctionnement du groupe, tout en indiquant l’usure des batteries bien sûr.

Bref, du très beau matos selon moi, à prix plus compétitif en comparaison à la concurrence. Toutes les analyses critiques crédibles – c’est à dire indépendantes – que j’ai pu trouver à ce jour m’indiquent un groupe fiable, bien conçu, répondant aux besoins et, sur le terrain, ultra-efficace. Le changement de vitesse, annoncé le plus rapide sur le marché, livre la marchandise concrètement, pour une douceur de fonctionnement inégalée. Campagnolo fabrique le groupe entièrement en Europe, un détail important.

Terminons en mentionnant que Campagnolo sortira cet automne d’autres versions de ce nouveau groupe Super Record: un groupe en transmission un plateau (1x13v), un groupe chrono et deux groupes gravel, soit 2x13v et 1x13v. Ces groupes gravel seront d’un intérêt particulier considérant la popularité de ce type de cyclisme actuellement.

Couplé aux nouvelles roues Hyperon Ultra, bien pensées pour notamment des parcours de haute montagne mais pas que, vous obtiendrez une machine au rendement redoutable, une machine également versatile, polyvalente, et d’une fiabilité absolue.

