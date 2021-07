Suivre le Tour: les bons plans

Pas question de manquer quoi que ce soit du Tour qui débute samedi!

Voici mes bons plans, y compris les étapes à surveiller de près, et pourquoi.

À la télé

En France, France Télévision bien sûr: on fait difficilement mieux!

L’intégrale des étapes y sera disponible: du premier au dernier kilomètre, sur toutes les étapes.

Le duo Jalabert-Voeckler (moto1), excellent selon moi, est de retour, encadré par Alexandre Pasteur. En complément, les Yoann Offredo, Nicolas Geay (moto2), Frank Ferrand et Marion Rousse un peu plus tard, tout juste remise de son accouchement.

Le Vélo Club de Laurent Luyat est également de retour cette année immédiatement après l’arrivée.

Audience record en 2020!

EuroSport diffuse également, avec notamment Les rois de la pédale. J’aime nettement moins. L’équipe est composée de Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel.

Au Québec, et jusqu’en 2023, c’est seulement sur Internet, via FloBikes, une compagnie américaine basée au Texas. C’est vous qui voyez… Chose certaine, cette situation fait des mécontents; je vous invite à consulter cet article du journal Le Devoir publié en septembre dernier.

Perso, je la joue différemment. J’utilise l’application FilmOn qui me permet, via un abonnement d’un mois, d’avoir France2 et France3 sur mon ordinateur, ma tablette ou mon téléphone si je suis en déplacement. Très pratique, pour la qualité et les moyens intégraux de France Télévision. Moyennant un petit supplément, je peux même enregistrer online la diffusion pour la regarder plus tard.

Sinon, pour du Live!Stream gratuit, vous avez Tiz.cycling, que j’ai beaucoup utilisé ce printemps pour les Classiques ainsi que pour le Giro. Ca marche habituellement assez bien, surtout les liens qui proposent des stream en basse résolution.

D’autres voudront utiliser des VPN et ainsi avoir directement accès au live! de télévisions ailleurs dans le monde en contournant le geocodage. Ca peut être pratique pour regarder le Tour dans votre langue maternelle.

Enfin, nombre de sites proposent des live! par texto, comme CyclingNews.

N’hésitez pas à partager avec nous vos bons plans pour suivre le Tour en direct à la télé, pour le bénéfice de tous.

À la radio

Une radio: RMC. Parce que Cyrille Guimard. Tous les jours dès 14h, jusque 18h. Très pratique lorsque vous êtes dans votre bagnole au Québec, et que vous ne voulez pas tirer trop de votre LTE. Une très belle équipe là-aussi, qui savent de quoi ils parlent.

Les applications

Celle du Tour, bien sûr. Du direct, toutes les infos sur les étapes, les coureurs, les classements. Bien fait, mais la pub en plus.

EuroSport dispose aussi d’une app dédiée au Tour. Je n’ai pas testé.

Sinon, le site officiel du Tour est assez bien fait et simple.

Les podcasts

Sur YouTube, ils sont très nombreux à proposer des vidéos quotidiennement.

Lance Armstrong a son émission The Move, avec George Hincapie et Johan Bruyneel. C’est vous qui voyez.

Mieux, les vidéos quotidiens de Chris Horner, qui tiennent solidement la route. J’apprécie particulièrement le gars pour sa description de la tactique de course et sa franchise lorsque les coureurs merdent (ce qu’il appelle les « knucklehead »!).

Au Québec, vous avez Radio Bidon qui propose des podcasts également. Bien faits.

Les étapes clé

Les deux premières, bien sûr.

C’est le début du Tour, tous les maillots sont à prendre, tous les coureurs sont frais, les enjeux sont colossaux, et une équipe qui gagne tôt sur le Tour, c’est toujours très bien.

Et du coup, tout le monde est nerveux et c’est souvent chutes à gogo. Chaque année, des favoris pour le classement général y laissent leurs espoirs.

Cette année en Bretagne, ce sera peut-être pire encore. Du vent, des petites routes, des changements de direction et beaucoup, beaucoup de belles bosses sur ces deux premières étapes. Et puis, le Mur de Bretagne (ou côte de Ménéhiez pour les locaux), escaladée deux fois lors de la 2e étape, c’est l’Alpe d’Huez bretonne!

À surveiller, l’équipe Alpecin-Fenix de Mathieu Van Der Poel qui voudra marquer l’histoire en conquérant le maillot jaune en ce début de Tour. Son grand rival Wout Van Aert s’en mêlera probablement! Et pour les favoris du Tour, il faudra surtout savoir ne pas le perdre sur ces routes.

Regardez bien le peloton cette année: plus que jamais auparavant, je crois qu’on verra un peloton très organisé, chaque équipe restant ensemble, protégeant leur leader. Les Ineos avec les Ineos, les Jumbo avec les Jumbo, les UAE avec les UAE, etc. Ca ne sera pas un peloton multicolore, mais bien en forme de mosaïque!

Les étapes 3 et 4 sont promises aux sprinters, surtout qu’ils auront patienté deux jours avant d’entrer en action. Hugo Houle se glissera peut-être dans une échappée sur ces étapes, mais pour lui ce ne seront pas les meilleures occasions de briller selon moi.

Le chrono de 27 bornes sur la 5e étape est le premier rendez-vous des favoris, et on saura au soir de l’étape qui sont les hommes en forme. Les grimpeurs peuvent facilement y perdre deux minutes. Roglic et Thomas devront frapper un grand coup, et on verra comment Pogacar et Carapaz résistent.

6e étape, sprinters.

7e étape, la plus longue du Tour, 247 kms, et un beau final accidenté, pour vrais puncheurs, type Alaf. Une échappée aura du mal à aller au bout en ce sens que les puncheurs sortiront forts en fin d’étape.

Les deux étapes suivantes dans les Alpes sont évidemment de grands rendez-vous pour le classement général. L’enchainement Mont Saxonnex-Romme-Colombière est difficile, pour l’avoir déjà fait plusieurs fois sur la Grand Bo.

Je pense surtout que c’est sur Tignes que certains chercheront vraiment à créer de gros écarts. Primoz Roglic connait parfaitement cette montée, il sera quasiment le « régional de l’étape ». Et la première arrivée à plus de 2000m d’altitude! C’est ici que Mike Woods devra être costaud également: une première occasion pour lui.

Étape 10 vers Valence, c’est celle que je choisirais si j’étais Hugo Houle. Lendemain du premier jour de repos, veille d’une étape redoutable et redoutée pour les hommes du classement général, et un parcours roulant mais pas tout plat non plus, 180 kms. Parfait pour se glisser dans une bonne échappée et jouer la gagne!

L’étape 11 est pour moi l’étape reine: deux ascensions du Ventoux, 200 bornes, s’il fait chaud et/ou que le mistral souffle, ca va être terrible. Je ne voudrais pas être un coureur du Tour ce jour-là. L’arrivée étant jugée au terme de la descente sur Malaucène, attention, ca sera très dangereux car les coureurs voudront conserver les écarts créés dans la dernière ascension. Avec la fatigue, la faute dans la descente à haute vitesse se paiera cash. Rappelez-vous la descente du Relais du Mont du Chat sur le Tour 2017, fatale à Richie Porte…

Les 12e et 13e étapes devraient être réservées aux sprinters.

La 14e étape vers Quillan est promise à un baroudeur de métier, on sera en 2e semaine et la fatigue générale sera installée. Un Thomas de Gendt par exemple. Une excellente étape pour voir une échappée aller au bout.

Les 15e, 16e, 17e et 18e étapes se passent dans les Pyrénées, qui ont la part belle cette année.

On monte à plus de 2400m d’altitude lors de la 15e étape vers Andorre-la-Vieille. Si Mike Woods connait bien ces routes, je ne pense pas qu’il s’agisse de la meilleure étape pour lui. Je vois un groupe de favoris au général arriver groupé.

La 16e étape, l’étape pour rien!! Celle-là, je ne la comprends pas. Après le Portet-d’Aspet km 137 sur 164, vous avez 5 bornes de descente et 25 bornes de plat. L’occasion pour des grimpeurs loin au général de briller, mais c’est tout.

Les 17e et 18e étapes présentent une arrivée en altitude, la première à Saint-Lary-Soulan, l’autre à Luz Ardiden.

Les deux plus belles chances pour Mike Woods de remporter son étape sur ce Tour, surtout sur la route de Saint-Lary-Soudan, plus pentue. Pour le reste, la lutte pour le maillot jaune sera à son comble sur ces deux étapes, avec l’arrivée à Paris imminente. Seul bémol, ces deux étapes sont idéales pour appliquer la technique du rouleau-compresseur, et si Ineos ou Jumbo ont le maillot jaune, ca pourrait bien cadenasser la course.

19e étape vers Libourne, dernière chance pour Hugo Houle de briller. Les sprinters n’auront pas été à la fête depuis quatre jours, il sera toutefois difficile de résister à leurs équipes qui voudront s’assurer que ca arrive avec un emballage final.

20e étape, l’autre rendez-vous des rouleurs, un chrono de 28 kms. On sait jamais, si c’est serré au général, ca peut être un gros suspense. Roulant, il faudra de la puissance sur ce contre-la-montre vers Saint-Émilion. Une affaire de spécialiste, parfait pour un pistard comme Geraint Thomas.

21e étape, les Champs-Élysées, dans le cyclisme moderne seuls les sprinters s’y imposent désormais. La dernière échappée à être allé au bout à Paris est peut-être celle de Jeff Pierce en 1987!

