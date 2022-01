S’entrainer pour une socquette légère

Tout – ou presque – a été dit sur la bonne cadence de pédalage en cyclisme.

Le meilleur article sur le sujet est probablement celui de mon ami Guy Thibault, publié en mai 2021 et disponible ici.

Des études scientifiques continuent d’être publiées sur le sujet.

Principale conclusion? Une cadence de 90 RPM – la norme en cyclisme – n’est pas forcément la plus efficace.

Des cadences inférieures, par exemple 60 ou 70 RPM, permettent d’atteindre les mêmes vitesses en sollicitant moins le système cardio-respiratoire, mais davantage les muscles.

Les cyclistes « amateurs » moins entrainés auraient donc avantage à ne pas forcément viser les 90 RPM. Les pros, eux, demeurent efficaces à 90 RPM car ils peuvent atteindre – grâce à un entrainement soutenu – un équilibre entre sollicitation du système cardio-respiratoire, et sollicitation des muscles. Particulièrement utile lors d’une classique de 260 kilomètres, ou d’un grand tour où il faut enchainer 21 étapes de suite (ou presque).

C’est que l’avantage à 90 RPM, c’est qu’on économise les muscles, la puissance requise à appliquer sur les pédales pour une même vitesse étant moindre qu’à 60 RPM. Le système cardio-respiratoire, davantage sollicité, s’améliore avec l’entrainement.

Ce que les études ne disent pas toujours, c’est que la vélocité s’entraine très bien. Et qu’il faut l’entrainer, l’hiver et la pratique du home-trainer étant le moment idéal.

Autrement dit, si vous dépassez l’été prochain un cycliste visiblement amateur qui « mouline » à 70 RPM, ne riez pas forcément: il s’est peut-être callé sur une bonne vélocité pour lui. Pour vous et vos 5000 kms début juin, c’est différent. Et c’est tant mieux!

L’idéal pour entrainer le coup de pédale et atteindre une fluidité à la Stephen Roche, ben c’est selon moi les pyramides de cadence, fondamentales lors de vos séances de home-trainer.

Ces pyramides peuvent même être placées en début de séance, pour un magnifique réchauffement.

L’idée, c’est de mettre une faible puissance, et d’enrouler pendant une minute à 100 RPM. Fastoche.

Minute suivante, 105.

Puis 110. Puis 115. Puis 120. Puis 125. Ca deviendra moins facile.

Puis on enchaine tout de suite après la minute à 125 RPM: de nouveau 120. On redescend.

115. 110. 105. 100. Retour au calme.

Répétez trois fois dans la séance.

Au bout de quelques séances, résultats garantis: vous verrez par vous-même que vous devenez plus fluide. Ce qui vous demandait un peu de concentration à 125 RPM passe désormais tout seul, sans y penser.

Augmentez alors jusque 130. Je n’ai jamais vraiment pousser davantage la note, mais pourquoi pas? Les pistards, eux, n’hésitent pas à monter bien plus haut encore sur leur home trainer.

Vous pouvez également prévoir quelques séances de « one-leg intervals », où on ne pédale que d’une seule jambe pendant une minute, à faible puissance mais en conservant une cadence d’au moins 70 RPM. Là aussi, très efficace pour s’entrainer à pédaler rond, de façon économe. Essayez, pour voir! Pas si simple que ca!

Gains? L’été prochain, vous aurez un beau coup de pédale sur le vélo, fluide, économe. En début de sortie, vous pourrez tourner les jambes à 90 RPM en discutant, le geste sans effort. Et 4h plus tard, lorsque ca comptera vraiment, vous pourrez mettre du braquet pour faire la différence, parce que vous aurez économisé la fraicheur de vos muscles. Et à ce stade, au diable la cadence!

Perso, je souscris chaque hiver, une fois par semaine environ. Entre mes séances de ski de fond, bien sûr.

Merci à mon ami Claude pour m’avoir donné l’inspiration pour cet article.

