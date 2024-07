Réflexions autour du Tour

1 – 100 de VO2max? La VO2max, c’est la mesure de la « cylindrée » des athlètes de haut niveau dans les sports d’endurance. Les cyclistes, les fondeurs, les triathlètes ont par définition une VO2max (très) élevée. On dit par exemple qu’en bas de 80 points de VO2max, impossible d’atteindre le peloton WorldTour chez les hommes.

À 90 de VO2max, c’est le niveau exceptionnel. LeMond à 92, Indurain et Kilian Jornet, le trail runner, dans ces eaux-là aussi. Le champion norvégien de ski de fond Bjorn Daehlie a été testé à 96 de VO2max, et Oskar Svendsen, un autre Norvégien mais en cyclisme celui-là, à 97,5 ml/kg/min à l’âge de 18 ans. Cette dernière valeur serait la plus élevée jamais enregistrée chez l’être humain.

On a récemment pu lire que Pogacar serait au-delà de 100 points de VO2max. Si cela est vrai, cela ferait de lui une véritable exception, un être humain totalement unique, et surtout un facteur de compréhension des performances qu’on voit chez lui tous les jours sur ce Tour de France.

Jusqu’ici, je n’ai pu que trouver des valeurs avoisinants les 89-90 de VO2max pour Pogacar. Pourquoi diable cacher les valeurs de puissance lors des étapes, ainsi que ces valeurs de VO2max?

À noter que Vingegaard aurait été testé à 97 de VO2max, ce qui ferait de son « moteur » le 2e plus élevé de l’histoire de l’humanité. Rappelons que Pogacar lâche « Vinge » sur ce Tour… De l’avis de Pogacar lui-même, ses chiffres de puissance enregistrés sur le Plateau de Beille serait ses plus élevés enregistrés jusqu’à ce jour dans sa carrière.

Ben dit donc, ca roule vite sur le Tour!!! Comme disait Lance sur les Champs, « I am sorry you can’t dream enough…« .

2 – Le vert. Belle compétition pour le maillot vert entre Girmay et Philipsen, qui n’ont que 33 points d’écart dans cette course.

Le hic, c’est qu’il ne reste que des sprints intermédiaires d’ici l’arrivée à Nice pour marquer des points. Du coup, Biniam devrait rester en vert jusqu’à Nice, sans trop de mal puisqu’il grimpe mieux que son rival belge.

Aucune arrivée au sprint ne restant sur ce Tour, les sprinters ont commencé à dégager de l’épreuve hier, avec les abandons de Sam Bennett, Fernando Gaviria et Phil Bauhaus.

3 – Les Canadiens. Sont plus que deux, Boivin ayant abandonné depuis un moment déjà.

On a vu Hugo Houle assez actif hier en début d’étape pour se glisser dans des coups, bien. Sa meilleure – et dernière – chance c’est aujourd’hui jeudi sur la route vers Barcelonnette.

Je pense également que Derek Gee joue le général, et qu’il a délaissé les rêves de victoire d’étape. Actuellement 9e du Tour, c’est vraiment remarquable mais Buitrago, sa bête noire puisque ce petit colombien l’avait déjà privé d’une victoire d’étape sur le Giro l’an dernier aux Tre Cime di Lavaredo, n’est qu’à 20 secondes de lui au général. Pour Gee, les prochains rendez-vous sont vendredi, samedi et dimanche pour préserver un top-10 sur ce Tour.

Et une belle rallonge salariale par la même occasion!

4 – Vrai, pas vrai? Pogacar qui déclare il y a deux jours ne jamais avoir entendu parler de l’inhalation de monoxyde de carbone, puis hier qui confirme utiliser cette méthode, rien pour nous rassurer sur la sincérité du coureur slovène et de son entourage chez UAE. On nous prend encore vraiment pour des imbéciles.

Ce que je peux vous assurer, c’est qu’on ne met pas Pantani à plus de 3min30 sur le Plateau de Beille à l’eau claire.

5 – Soir de première. L’Érythrée victoire d’étape, une première sur ce Tour, ca c’est fait.

Avec Richard Carapaz hier, l’Équateur victoire d’étape, ca c’est aussi fait sur ce Tour.

Un Tour de première pour le cyclisme « mondialisé », un thème si populaire dans le monde du cyclisme dans les années 1990!

6 – Comment gagner? C’est LA question qui tue: comment Vingegaard peut-il gagner ce Tour de France, ou alors Remco?

On a vu les Jumbo-Lease a Bike prendre la course en main sur quelques étapes récentes, à ma grande surprise: d’ordinaire, c’est à l’équipe du maillot jaune d’assumer le poids de la course.

En prenant ainsi le contrôle de la course, Jumbo n’aide-t-elle pas l’équipe UAE et son leader Pogacar, qui n’ont qu’à suivre puis flinguer en temps opportun?

Quelle(s) stratégie(s) mettre(nt) en place si tu es le directeur sportif de la Jumbo ou de la Soudal-Quick Step, et considérant qu’il y a un chrono le dernier jour autour de Nice?

Perso, je laisse d’abord tout le poids de la course sur UAE. Qu’ils se démerdent!

Secondo, je joue si possible l’alliance des deux équipes actuellement 2e et 3e du général, visant placer le duo Jorgenson/Landa devant sur une étape, forçant ainsi UAE à rouler derrière. Comme à la pédale Pogacar est en principe le plus fort, tu ne veux pas attendre le chrono de Nice. Tu veux provoquer des choses sur l’étape de jeudi, vendredi et samedi, quitte à utiliser n’importe quel terrain propice: la bordure, le sprint intermédiaire, le petit col, voire la stratégie de partir de loin, quitte à faire un « va-tout ».

Chose certaine, des coureurs comme Landa, Rodriguez, Ciccone, Jorgenson voire Gee sont peut-être ceux qui pourront foutre un joyeux bordel dans ce Tour de France sur les trois prochains jours.

