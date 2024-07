À 25 ans, Tadej Pogacar a signé hier sa 3e victoire sur le Tour de France.

Six victoires d’étape au passage, du jamais vu depuis Mark Cavendish sur le Tour 2009 (mais c’est un sprinter).

Surtout, Pogacar a réalisé hier le doublé Giro-Tour, un exploit rare dans le cyclisme.

Insolent de facilité, il gagne le dernier chrono de plus d’une minute sur son dauphin Jonas Vingegaard. Au général, il lui met plus de six minutes dans la vue.

Le Slovène a gagné toutes les courses auxquelles il a participé cette saison sauf une, 3e de Milan SanRemo.

Il remporte les Strade Bianche au terme d’une longue échappée solitaire. Solo aussi sur Liège-Bastogne-Liège. Sa victoire sur le Tour de Catalogne parait presque un accessit.

Il sera LE client de la course sur route des JO de Paris 2024 le 3 août prochain, sur 270 kilomètres.

Même s’il affirme « à 99% » qu’il ne sera pas au départ de la Vuelta, je demande à voir: il a semblé tellement facile dans la dernière semaine du Tour et au Giro qu’on a peine à imaginer qu’il ait tapé dans ses réserves. Pourquoi ne pas tenter de remporter les trois grands tours sur une saison, exploit jamais encore réalisé dans le cyclisme?

Chose certaine, Pogacar, il est en avance sur Eddy Merckx au même âge.

Surtout, il ne semble jamais « toxiner »: du premier au dernier kilomètre, même efficacité. Il était insolent de facilité sur les trois dernières étapes qu’il a remporté, et en particulier à Isola 2000 et à la Couillole. Par moment, j’avais l’impression qu’il faisait une sortie de récupération active. Tout le monde pète autour de lui, et il semble se balader sans souffrir.

Jamais vu ca dans le cyclisme en tout cas!

Payez-vous les images de Miguel Indurain – le dernier vainqueur de 5 Tours de France – à Hautacam en 1994: l’effort maximal est visible sur son rictus, tu souffres pour lui tellement ca semble faire mal. Pogi? Facile.

Pour le reste, je ne sais pas quoi vous dire: humainement possible? J’ai mes doutes, mais sans preuve outre le fait qu’on sait qu’il utilise la méthode au monoxyde de carbone, difficile d’aller plus loin. Les faits sont là: il explose tous les records établis fin 1990 – début 2000 par les plus grands dopés de l’histoire du sport cycliste.

Chose certaine, et principe, peu importe le nombre de jours ou la fréquence des « stages en altitude », le taux d’hématocrite ne peut dépasser 50%. J’aimerais bien savoir à combien évolue Pogacar, et surtout si ce taux a baissé durant le Tour, ce qui est physiologiquement attendu.

Victor Campenaerts avait lui choisi de faire… neuf semaines d’entrainement en altitude pour préparer ce Tour de France. Neuf semaines!

Gee rejoint Bauer et Hesjedal

Performance remarquable du coureur d’Ottawa Derek Gee à son premier Tour de France: top-10 (9e) au général! Fort, très très fort.

Gee est aujourd’hui le meilleur coureur cycliste canadien, point barre.

Surtout, Derek Gee rejoint Steve Bauer (4e en 1988) et Ryder Hesjedal (5e en 2010) comme les trois seuls cyclistes canadiens ayant pu entrer dans le top-10 du Tour de France.

À 26 ans, avec une telle caisse, il pourra encore progresser. Je suis certain que l’on verra Gee gagner de belles courses par étape plus tard dans sa carrière. Sa 6e place sur le difficile chrono Monaco-Nice alors qu’il fallait grimper à La Turbie puis passer au col d’Èze prouve qu’il termine bien ces trois semaines de course.

Pour Gee, la suite est une courte récupération avant de prendre le départ de la course sur route des JO de Paris le 3 août prochain, avec comme coéquipier un autre coureur d’Ottawa, Michael Woods.

