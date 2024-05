Le phénomène Tadej Pogacar s’est donc imposé sur un Giro sans course ni suspense (je vous l’avais annoncé avant le départ) tant le Slovène a dominé son sujet de bout en bout, ré-écrivant même des parties de l’histoire moderne du cyclisme.

Jamais un vainqueur n’y avait roulé aussi vite, plus de 42 de moyenne sur les trois semaines de course.

Six victoires d’étape. Ca faisait un bail qu’on n’avait pas vu ca sur un grand tour, même chez un sprinter.

Presque 10 minutes d’avance sur le dauphin, qui a eu l’air d’un coureur junior pendant ces trois semaines.

Et surtout, une insolente facilité, capable d’accélérer et de lâcher tous ses adversaires pratiquement bouche fermée là et quand il le voulait. Il s’est même offert Ganna sur le long chrono de ce Giro, le détenteur du record de l’heure!

D’après ce que j’ai lu, Pogacar n’aurait jamais vraiment « forcé » sur ce Giro, et en aurait donc garder sous la pédale en prévision du Tour.

Je ne sais quoi vous dire d’autre! C’est tout simplement stupéfiant.

Après un court repos, Pogacar rempile avec un camp d’entrainement en altitude du côté d’Isola, question de refaire des globules, puis ca sera le Tour avec la pancarte d’archi-favori dans le dos.

Isola je connais, j’peux vous dire que ce col de la Lombarde n’est pas facile du tout, notamment parce qu’il culmine à plus de 2300m d’altitude.

S’il maintient voire augmente sa condition, il n’y aura que Jonas Vingegaard pour rivaliser avec lui, puisque le Danois est le seul à l’avoir vaincu. « Vinge » soigne toutefois ses blessures subies sur le Tour du Pays Basque, la récupération est longue et forcément, à un tel niveau, pas sûr que Vinge pourra revenir à 100% à temps pour le Tour. La Vuelta est probablement plus réaliste pour lui.

On ne connait certes pas les limites sur un grand tour de Remco Evenepoel, mais ses tentatives jusqu’ici n’ont pas été concluantes. À 24 ans, il n’a probablement pas encore toute la « caisse » pour tenir trois semaines durant face à Tadej Pogacar.

Reste le compatriote Primoz Roglic, le grand discret de cette saison jusqu’ici puisque n’ayant disputé que Paris-Nice (sans impact) et le Tour du Pays Basque, qu’il a abandonné suite à la fameuse chute. Prévu sur le prochain Dauphiné, c’est là qu’on aura une idée de sa condition actuelle. À 34 ans, il n’y a plus de temps à perdre pour gagner le Tour!

Chose certaine, Pogacar jouit actuellement de conditions très favorables pour réaliser son pari sur cette saison 2024, celle de remporter Giro et Tour de France, avec comme possible prime les Mondiaux fin septembre. Rappelons que seuls deux coureurs ont réalisé l’exploit de ces trois victoires la même saison, soit Merckx (deux fois) et Stephen Roche en 1987.

Sympathique Pogacar

Pour moi, et c’est peut-être la grande révélation de ce Giro, Pogacar devient un bon ambassadeur du cyclisme.

On l’a vu en effet très accessible et sympathique à l’égard du public, tantôt donnant un bidon (et un gel!) à un jeune enfant sur le bord de la route, tantôt dansant avec son équipe dans le bus, tantôt pédalant avec une meute de cyclistes amateurs lors de la journée de repos à Livigno, bref, Pogacar est décomplexé, drôle, et semble ne pas trop se prendre au sérieux.

Je vous avoue que je trouve ca très bien, mieux en tout cas que la froideur fréquente de Mathieu Van Der Poel, que la réserve naturelle de Wout Van Aert, sans parler de Jonas Vingegaard qui passe moins bien, malgré ses meilleurs efforts.

Partager