Giro: Pogacar sans opposition?

Le Giro 2024 s’élance samedi prochain pas très loin de Turin, la… 107e édition de ce grand tour mythique.

Comme d’hab, 21 étapes qui totalisent 3 400 kilomètres et… 44 600m de dénivelé.

Particularité intéressante de ce Giro, deux chronos individuels plutôt longs, soit 41 et 31 kilomètres, pour un total de 72 kilomètres contre-la-montre. Pas beaucoup de grands tours avec une telle distance chrono au cours des dernières années…

Pour le reste, ca se jouera très certainement sur les étapes 14, 15, 16 et 17, soit quatre jours et quatre grands rendez-vous, soit le dernier chrono lors de la 14e étape suivi de trois étapes de haute montagne dans les Alpes-Dolomites, et trois arrivées en altitude consécutives, dont une à Livigno après avoir escaladé le Mortirolo par son côté le plus facile (Monno).

L’archi-favori de ce Giro, c’est Tadej Pogacar, première participation. Le coureur slovène s’est donné le défi cette saison de faire le doublé Giro-Tour, pas simple à réaliser. Rappelons-le que le dernier à avoir réalisé pareil exploit est Marco Pantani en 1998, mais c’était une autre époque.

Le défi de Pogacar pourrait cependant être facilité par une… faible opposition selon moi au départ de ce Giro.

J’ai beau chercher, je ne vois personne capable de rivaliser avec lui s’il est dans la condition physique qu’il a montré sur Liège-Bastogne-Liège.

Le défi de Pogacar pour gagner ce Giro sera donc de 1) rester sur son vélo et donc éviter les chutes, plus nombreuses que jamais et 2) ne pas tomber malade si jamais la météo devait être moins clémente. Si ces deux conditions sont remplies, le rose lui est promis à Rome le 26 mai prochain selon moi.

Les autres protagonistes

L’opposition viendra d’une petite poignée de coureurs, Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) et Ben O’Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale) en premier lieu, ces deux coureurs ayant terminé respectivement 1er et 2e du récent Tour des Alpes. Ils ont tous deux de belles dispositions contre-la-montre et une équipe à leur service.

L’Anglais Geraint Thomas, 2e l’an dernier sur ce Giro derrière Primoz Roglic, portera cette année le dossard #1, et l’Italie en cette saison lui réussit bien habituellement. Thomas n’a cependant pas beaucoup couru cette saison, et ne donne donc aucune garantie quant à sa condition.

J’ajoute à cette (très courte) liste Romain Bardet bien sûr, excellent 2e de la Doyenne et qui a la caisse pour un tel Giro. Un Daniel Felipe Martinez chez Bora-Hansgrohe également, ainsi que Hugh Carthy chez EF.

Trois jeunes auront également toute mon attention, soit Cian Uijtdebroeks chez Jumbo-Lease a Bike, Florian Lipowitz chez Bora-Hansgrohe ainsi qu’Antonio Tiberi chez Bahrain – Victorious. Âgés de 21, 22 et 23 ans, ils sont certes très jeunes, mais ont tous les trois montré de belles dispositions. Rappelons que Tiberi a été champion du monde du chrono en 2019 dans les rangs junior.

Nairo Quintana? Je n’y crois pas une seconde, mais une victoire d’étape demeure probablement possible pour le Colombien dans la tourmente depuis 12 mois.

Deux coureurs canadiens au départ: Riley Pickrell, 22 ans, qui découvre le cyclisme pro cette saison. Être à l’arrivée sera déjà très bien dans son cas.

L’autre, c’est Mike Woods, désormais un vétéran du peloton à 37 balais. Woods a peu couru cette saison, mais semblait en bonne condition mi-avril alors qu’il a terminé 13e du Tour du Jura cycliste. Je pense que Woods voudra se concentrer sur une belle victoire d’étape et les six arrivées en altitude seront très certainement son terrain de chasse privilégié.

Les autres classements

D’autres coureurs d’intérêt sont au départ de ce Giro pour jouer les victoires d’étape, chronos compris: Julian Alaphilippe, Filippo Ganna, Damiano Caruso, Christophe Laporte, Davide Cimolai, Biniam Girmay, Esteban Chaves, les frères Paret-Peintre et Alexey Lutsenko par exemple.

C’est peut-être pour les sprints que ca sera le plus intéressant, et six étapes au minimum devraient se terminer par un emballage massif.

On a en effet les Tim Merlier, Jonathan Milan, Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Kaden Groves, Olav Kooij et Phil Bauhaus dans ce registre.

Réponse le 26 mai prochain à Rome, mais on aura déjà des indications claires en première semaine vu le parcours.

