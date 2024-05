Pogacar déjà bien en selle

45 secondes.

C’est l’avance dont dispose Tadej Pogacar, déjà maillot rose du Giro, sur Geraint Thomas, actuel 2e.

Après seulement deux étapes.

Rappelons que l’an dernier, Primoz Roglic a remporté le Giro avec une avance de… 14 secondes sur Thomas, après 21 étapes…

Autant vous dire que c’est bien parti pour le Slovène, malgré le fait que rien ne soit encore joué pour le moment.

45 secondes, c’est même pas le temps requis pour un changement de roue dans le cyclisme moderne, celui qui a oublié l’utilité des déblocages rapides. Quant je vois les mécanos arriver avec leur perceuse pour dévisser les axes et les coureurs prendre tout de suite une minute dans la vue, je me marre.

Enfin bref, le propos n’en est pas là, revenons au Giro.

L’enseignement du week-end, c’est Romain Bardet selon moi, qui a déjà perdu pas mal de temps. Le coureur français doit être déçu, et espérons qu’il a l’explication. Bardet pointe déjà à 2min31 du maillot rose, aie.

Pour le reste, Geraint Thomas semble dans le coup comme l’an dernier, tout comme Daniel Felipe Martinez, actuel 3e et qui confirme le début de Giro tonitruant des coureurs colombiens, avec Narvaez vainqueur de la première étape, et le surprenant Einer Rubio chez Movistar, qui pointe à la 5e place du général.

J’aime bien aussi le comportement de Cian Uijtdebroeks jusqu’ici, il est 4e du général pour le moment.

Le prochain rendez-vous c’est vendredi prochain pour le chrono de 40 bornes du côté de Pérouse dans la région de l’Ombrie. 40 bornes, c’est long dans le cyclisme moderne, et de quoi faire des écarts plus conséquents que ce à quoi on nous a habitué ces dernières années.

Partager