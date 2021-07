Le journal du Tour

L’actualité de ce Tour de France en cette 6e étape longue de 160 kms vers Châteauroux et promise aux sprinters.

1 – Pogo à la planche.

Pas de doute, Pogacar a repris là où il avait laissé l’an dernier, dominant ses adversaires pour le général dans ce chrono de 27 bornes parcouru à 51 km/h de moyenne, excusez-du-peu.

Pogacar s’offre au passage le spécialiste Stefan Kung qui croyait bien en avoir fait assez. Sa moue au passage de Pogacar sur la ligne en disait long sur sa déception.

Le premier de ses adversaires au général, Roglic, est repoussé à 44 secondes.

Pire encore, le premier Ineos de ce chrono est Richie Porte, à près d’une minute. Geraint Thomas prend 1min18 et Carapaz 1min44.

Autrement dit, les Ineos ont été décimé hier et le premier d’entre eux, Carapaz, se retrouve 9e du général, à plus de 1min30 de Pogacar. Pas top.

Ce Pogacar, quel moteur quand même!

2 – Le vélo de chrono de Pogacar.

Une sacré machine qu’on peut découvrir dans ce vidéo. Très beau matos de pointe, comme quoi y’a pas que les Pinarello Bolide qui sont bien aboutis.

3 – MVDP, le panache.

Vous avez vu le faciès de Mathieu Van Der Poel dans le dernier kilomètre du chrono hier?

Ouf. Le gus en voulait. Pas question de lâcher le maillot jaune comme ca.

Moi, je dis respect parce que en effet, le maillot jaune, ca se défend jusqu’au bout du bout.

Finalement 5e de l’étape à 31 secondes de Pogo, MVDP a réalisé un super chrono, faisant jeu égal avec son rival de toujours sur les circuits de cyclo-cross ainsi que sur les Classiques, Wout Van Aert, 2e Jumbo sur la ligne hier.

Mathieu a déclaré à l’arrivée s’être surpris lui-même, et avoir fait le chrono à fond.

Le pire, c’est que MVDP montait hier pour la… 2e fois de l’année sur son vélo de chrono!!! Des ajustements ont été faits jusque tard hier soir afin d’optimiser son aérodynamique, des roues lui étant même livrées au matin du chrono seulement. Quelle histoire!

4 – Vingegaard, la révélation du Tour ?

Grosse, très grosse performance du Danois Jonas Vingegaard hier puisqu’il termine 3e du chrono à 27 petites secondes de Pogo. C’est la surprise du jour.

À 24 ans, je crois bien que ce bon grimpeur pourrait être la révélation de ce Tour de France. Il connait une belle saison, ayant terminé 2e de la dernière étape du récent Dauphiné, 2e du général du difficile Tour du Pays Basque et 1er du général de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Il sera en tout cas un lieutenant important de Primoz Roglic son leader sur les prochaines étapes de montagne.

5 – Houle, grosse performance aussi.

Je m’en voudrais de ne pas souligner l’excellent chrono du Québécois Hugo Houle hier, au final 34e de l’étape à moins de deux minutes de Pogo, et à… six petites secondes de son leader, Jakob Fuglsang.

Sur 27 kms, ca ne laisse aucun doute selon moi: Hugo progresse encore, et connait une excellente saison.

Place désormais à la récupération, et je pense qu’il nous surprendra au cours des deux prochaines semaines. Moi, j’y crois à 100%!

6 – Le général à l’approche des Alpes.

On voit plus clair sur ce Tour de France: Pogacar s’inscrit désormais comme l’archi-favori et est le mieux placé pour revêtir le maillot jaune dès samedi au Grand Bornand.

Alaphilippe est à 40 secondes du Slovène, et le 2e mieux placé actuellement. Il a déjà gagné au Grand Bornand, mais Pogacar devrait pouvoir lâcher sans trop de difficulté Alaf dans les grands cols, et notamment dans la montée finale vers Tignes dimanche prochain.

Logiquement, les autres coureurs qui devraient pouvoir se rapprocher du podium sont Rigoberto Uran, Richard Carapaz et Primoz Roglic. Ce dernier a pu limiter les dégâts hier, ce qui est très bien pour la suite compte tenu de sa récente belle gamelle où il est sorti râpé de partout.

Pour Geraint Thomas, à près de deux minutes et sur ce qu’on a vu à date, la suite du Tour va être plus difficile.

Ceux qui peuvent nous surprendre outre Vingegaard sont Alexey Lutsenko, actuel 5e, et Pierre Latour, auteur de cinq belles étapes et qui occupe actuellement la 6e place du général. Pour lui et son équipe Total Énergies, c’est inespéré et une réelle occasion de briller.

7 – Mike Woods, seules les étapes comptent désormais.

109e du chrono hier à plus de quatre minutes, 90e du général à près de 15 minutes, Mike a probablement joué conservateur hier pour se garder des forces pour la montagne qui approche vite.

Pour lui, seule une victoire d’étape sur ce Tour compte désormais.

Pris dans une chute en début de Tour, Woods a déjà beaucoup donné dans le registre. J’ai beaucoup aimé sa prise de position publique récente sur la nécessité de s’attaquer de front à la sécurité des coureurs en course, avec les instances comme l’UCI.

8 – Les vélos du Tour 2021.

Toujours très intéressant de découvrir les vélos du Tour de France, car souvent perclus d’innovation qui se retrouveront sur les prochains vélos que nous pourrons acheter. Et ca fait rêver!

9 – Thibault Pinot, la longue convalescence.

On n’oublie pas le leader de la FDJ-Groupama, absent de ce Tour de France et au prise avec une sale blessure, un héritage de sa chute en début de Tour l’an dernier.

Pas encore totalement remis, Pinot travaille fort sur et en dehors de son vélo pour retrouver tous ses moyens. On lui souhaite un retour en temps opportun, mais à 100%.

10 – Coupe du Monde de VTT (Mtb) aux Gets.

Le circuit de la Coupe du Monde de Mtb remet ca ce week-end du côté des Gets, pour la 3e manche de la saison.

L’info est pertinente en ce sens que MVDP, depuis le Tour, sera probablement très attentif aux résultats de l’épreuve XCO puisqu’il a fait du titre olympique de la discipline son principal objectif en 2021.

Et au passage, soulignons cet intéressant reportage sur le parcours depuis l’enfance de Pauline Ferrand-Prevost, réalisé par RedBull.

11 – Pinarello Dogma F.

Le géant italien du cycle a lancé le nouvel opus de son fer de lance, le Dogma.

Nommé Dogma F, il s’agit d’une évolution du F12. L’équipe Ineos sur ce Tour de France est équipé du nouvel engin.

Fait intéressant, le Dogma F demeurera disponible en version freins à disque et freins à mâchoire.

Lignes épurées? On repassera. Il faut aimer les lignes tarabiscotées, tourmentées, boursouflées.

On trouvera une présentation intéressante du vélo ici.

12 – Indice de confiance de ChronoWatts.

C’est une nouvelle initiative et c’est intéressant. Cet indice a été créé en collaboration avec cyclisme-dopage et permet, en quelque sorte, de donner une appréciation différente des performances que l’on peut voir sur les grandes courses cyclistes, incluant le Tour bien sûr. Crédible ou pas? L’indice de confiance vous permet d’y voir un peu plus clair.

Par ailleurs, ChronoWatts propose six « radars » sur ce Tour de France: la Colombière, la montée vers Tignes, le Ventoux, Beixalis, le Portet et Luz Ardiden. Ca sera intéressant, car ca permet de nuancer et de rester quelque peu vigilant; on nous prend trop souvent pour des cons.

