Le beau dimanche des UAE

Peut-être piqués au vif suite à leur manque de cohésion dans le final du GP de Québec vendredi, les UAE Team Emirates se sont payés un beau dimanche à Montréal, sous le thème « démonstration de force ».

En gros, ils ont tout écrasé, tout maîtrisé, la course a été d’une limpidité hors norme et au final, on se paye même le luxe de pouvoir choisir peinards le vainqueur du jour.

Y’a des images Mapei sur Paris-Roubaix ou Gewiss-Ballan sur la Flèche Wallonne qui me sont revenues…

Quoi vous dire de plus? Tadej a bien fait d’attendre Brandon à la fin de l’avant-dernier tour, il pouvait le faire sans problème et montrer son esprit d’équipe ne fait que renforcer sa place de leader.

Idem pour la gagne, il a bien fait de laisser son coéquipier gagner. Ce dernier avait quand même su rouler plus vite que tous les autres sauf son leader, il était donc méritant.

Mention très bien à Quinn Simmons, un sacré moteur lui mais ca on le savait aussi déjà, qui a maintenu sans faiblir son effort durant tout le dernier tour, préservant ainsi sa place sur le podium. Une belle récompense pour le coureur américain qui rejoignait ainsi son compatriote sur le podium. Pour la petite histoire, c’était une belle journée pour le cyclisme américain hier avec Neilson Powless 4e… donc trois coureurs américains dans les quatre premiers!

Hugo Houle encore premier Canadien à l’arrivée, mention très bien pour une grosse journée de travail, mais loin de la tête de course.

Tous les autres à la trappe, dont Julian Alaphilippe, décroché avant même de voir les deux derniers tours. Aie. Les UAE ont tout fait exploser hier sur le GP de Montréal, ca été un véritable rouleau-compresseur laissant peu de place à une course de mouvement.

Soulignons en terminant la belle perf du Français Louis Barré de Intermarché, remarquable de volonté hier dans l’ascension de la voie Camilien Houde. Il s’est battu comme un chiffonnier pour rester au contact des avions de chasse devant, et termine avec une belle 6e place à l’arrivée.

