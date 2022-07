3e journal du Tour

Alors que le peloton du Tour reprend aujourd’hui la route vers Mégève, petit journal du Tour.

1 – Pogacar, intouchable?

C’est en tout cas l’impression qu’il a donné jusqu’ici, étant très convaincant depuis le premier jour sur ce Tour de France. Déjà 3e du premier chrono devant des spécialistes, deux victoires d’étape, en jaune depuis quelques jours, on se demande comment il pourrait être battu sur cette Grande Boucle.

La clé viendra peut-être avec l’usure, en troisième semaine, son équipe apparaissant comme son point faible par rapport à la force collective des Jumbo-Visma d’abord, puis des Ineos-Grenadier. Si on attaque à tour de rôle, sans relâche, Pogacar pourrait se trouver isolé dans le final de certaines étapes piégeuses et perdre du temps.

2 – Le pire ennemi de Pogacar, la Covid?

Les tests effectués hier lors du premier jour de repos sur le Tour n’ont pas confirmé de coureurs positifs, ouf. Mais la menace plane, Guillaume Martin étant parmi les dernières victimes du satané virus.

Pour Pogacar, le pire ennemi pour une troisième victoire est probablement davantage du côté de la Covid que sur la route.

3 – Pinot, la renaissance

Ca faisait fichtrement plaisir de revoir Thibault Pinot devant sur le Tour de France avant-hier, lancé aux trousses de Bob Jungels sur la route de Chatel. Le Français échoue de peu dans sa tentative de victoire d’étape, mais gageons qu’on reverra le Vosgiens à l’attaque dans la traversée des Alpes.

4 – Deux belles étapes cette semaine

Pour moi, les deux plus belles étapes de ce Tour de France arrive mercredi et jeudi cette semaine, soit sur la route vers le Granon puis le lendemain vers l’Alpe d’Huez.

De très belles étapes, difficiles.

Mercredi, c’est l’enchainement Télégraphe-Galibier, le versant le plus dur, puis le terrible Granon. Paysages sublimes, et action garantie.

Jeudi, un très grand classique du Tour: Lautaret, Galibier, Croix de Fer puis plongée vers Allemond avant la montée célèbre de l’Alpe d’Huez, qui n’est jamais très évidente lorsqu’on a déjà deux grands cols dans les pattes.

Là encore, des écarts sont garantis à l’arrivée.

5 – Braquets en montagne

Si vous vous demandez quels braquets les coureurs du Tour montent sur les vélos pour affronter la haute montagne, la réponse est simple: braquet minimum autour de 2,6m de développement, soit l’équivalent d’un 39-32.

Depuis plusieurs années déjà, les coureurs pro ont réduit considérablement les braquets utilisés en montagne. Dans les années 1980, il était plutôt commun de ne monter que des cassettes 12-23 ou 12-25, plateaux 53-39 devant.

Le Galibier sur 39-23, même un coureur pro ne peut pas tourner les jambes.

Aujourd’hui, les pros tournent les jambes en montagne nettement plus qu’avant, et utilisent donc des braquets beaucoup plus petits. Certains n’hésitent pas à monter un petit plateau de 38, 36 voire 34 dents devant pour les cols les plus raides (Mortirolo, Angliru, Zoncolan).

6 – Mathieu Van Der Poel

Totalement inexistant jusqu’à présent sur ce Tour de France, la surprise est de taille et elle continue.

7 – Mike Woods et les coureurs canadiens

Une belle gamelle pour Mike Woods, qui a perdu de la peau sur la route récemment. Il devra peut-être remettre ses ambitions d’une victoire d’étape à dans quelques jours, le temps de se refaire une petite santé.

Hugo Houle est de loin le coureur canadien qui s’illustre le mieux jusqu’ici, il était présent dans l’échappée avec Bob Jungels avant-hier et ca faisait plaisir.

Guillaume Boivin et Antoine Duchesne remplissent leur rôle d’équipiers, on ne les a pas vu à la caméra jusqu’ici, ou très peu.

8 – Canicule

Outre les grands cols des Alpes, les coureurs auront à affronter des fortes chaleurs au cours des prochains jours, de quoi durcir considérablement la course.

Dans ces conditions, toute erreur d’hydratation ou d’alimentation se paie cash. Des défaillances soudaines ne sont pas à exclure, ca sera intéressant à suivre.

9 – Puy de Dôme

On apprend que le Tour de France pourrait retourner au Puy de Dôme d’ici peu de temps.

Ce serait magnifique!

Théâtre de quelques unes des plus belles passes d’arme du cyclisme, le Tour n’est pas allé au Puy de Dôme depuis 1988. Le duel Anquetil-Poulidor ou encore la défaillance légendaire d’Eddy Merckx, frappé au foie par un spectateur, ont marqué les esprits sur la route du Tour.

On parle d’un possible retour en… 2024, soit exactement 60 ans après le fameux duel Anquetil-Poulidor.

Une victoire de Mathieu au sommet?

10 – Abandons

13 abandons jusqu’ici sur le Tour, mais c’est un peu la poisse du côté des coureurs français, ou des équipes françaises.

AG2R-Citroen et Total Énergies ont toutes deux perdues deux coureurs déjà. Chez AG2R, il s’agit de Ben O’Connor le leader, ainsi que Geoffroy Bouchard. Chez Total Énergies, Alexis Vuillermoz et Daniel Oss.

Guillaume Martin a également quitté le Tour en raison de la Covid.

11 – Colnago VR4

La sacrée belle machine de Tadej Pogacar sur ce Tour, un prototype Colnago VR4 monté Campagnolo SuperRecord.

Ca fait saliver!

Partager