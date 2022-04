15e édition du GP Ste-Martine dimanche prochain

Et on ne veut pas que ca soit la dernière!!!

La saison des courses cyclistes sur route au Québec s’est amorcée la semaine dernière (le calendrier complet est ici) avec la première édition du Grand Prix des Bois Francs, du côté de Delson en banlieue de Montréal. Un peu plus de 200 coureurs(es) se sont présentés(ées) à l’événement, un nombre disons… limite pour permettre à une telle course de boucler le budget.

Dimanche prochain, la 15e édition (déjà!) du GP de Ste-Martine aura lieu. Désormais une classique du calendrier, cette course présente une belle caractéristique: trois fois sur quatre, le festival de la bordure. Cyclisme 101 ici.

Idéal pour s’imaginer un instant être sur Gand-Wevelgem en Belgique ou sur le GP E3!

L’organisation dirigée par André Charlebois est comme d’habitude irréprochable. Je vous parlais en 2016 des initiatives que cet organisateur-né multiplie pour promouvoir le vélo dans le secteur de Beauharnois. Aujourd’hui, nombre de ces initiatives ont vu le jour, et on parle même de phase 2!

On pourra s’inscrire sur place à Ste-Martine jusqu’à une heure avant l’épreuve. Les inscriptions en ligne sont disponibles ici, et sont ouvertes jusque ce jeudi midi (demain).

Un calendrier de course à revoir?

J’ai beaucoup, beaucoup de respect en ce moment pour les organisateurs de courses cyclistes sur route au Québec, car une telle organisation est vraiment compliquée aujourd’hui.

Dans d’autres disciplines comme le gravel, le Mtb ou le cyclo-cross, les organisateurs ne font pas face aux mêmes défis.

Prenez simplement la sécurité sur la route: en cyclisme sur route, tu dois protéger les pelotons en constante mouvance, tu dois sécuriser des kilomètres de circuit, gérer la population locale qui veut avoir le moins de nuisance possible, etc. Tout un casse-tête – un casse-tête qui coûte cher en plus! – que les organisateurs de course de Mtb ou de cyclo-cross n’ont pas.

La photo-finish n’est souvent pas nécessaire sur les autres disciplines, mais en cyclisme sur route toujours indispensable.

Bref, boucler un budget en cyclisme sur route, c’est tout un défi en ce moment. Les services de police facturent, c’est très cher. Et la FQSC impose ses règles, ses exigences qui compliquent souvent le budget des organisateurs, notamment au niveau de la prise en charge des commissaires.

Dans ce contexte, l’offre de courses sur route ne s’est pas améliorée ces dernières années au Québec. J’ai abondamment couvert le sujet sur ce site.

Côté FQSC, c’est pour le moins qu’on puisse dire l’immobilisme total: pas d’initiatives susceptibles de populariser le cyclisme sur route, on manque clairement de vision. Et on se laisse porter par la vague: le gravel est en expansion? Très bien! Mais soutenir le cyclisme sur route…

Les initiatives que je vois autour de moi ne viennent pas de la Fédé, mais bien d’individus qui se mobilisent pour faire vivre le cyclisme sur route. J’y reviendrai très prochainement pour vous parler justement de nouvelles initiatives locales qui sont à saluer.

Pourtant, du côté des fédés, il y aurait tant à faire si on veut être un peu créatif.

Pas les idées qui me manquent en tout cas, en premier lieu du côté d’initiatives inter-catégories et inter-disciplinaires pour favoriser la participation d’équipes organisées, voire mixtes (H-F).

L’usage d’outils modernes façon Velon, pourquoi pas?

Et une réforme du calendrier?

Des « trous » existent en effet dans le calendrier de la saison durant des belles périodes de l’année où la météo est clémente et habituellement agréable (la météo est un facteur très important pour la participation des coureurs maitres qui ont le choix d’une offre en croissance parmi les autres disciplines du vélo, comme le gravel). Les changements climatiques ont retardé l’arrivée du printemps au Québec, et ont aussi fait des automnes plus beaux, plus chauds, et souvent plus longs.

Organiser une course cycliste fin-avril au Québec comporte de plus en plus de risques au niveau climatique, surtout avec des départs à 9h du mat’. Août, septembre sont sous-exploités…

Il neigeait ce matin à Gatineau.

Chose certaine, c’est loin d’être mort, le cyclisme sur route. Mais je vois un gros chantier au Québec au cours des prochaines années pour le réformer/bonifier. On parle des catégories et de l’hétérogénéité de certaines?

