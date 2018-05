Yates a-t-il gagné le Giro, Froome l’a-t-il perdu?

À quelques jours d’entrer dans le vif du sujet sur ce Giro, deux questions se posent: Yates a-t-il déjà gagné le Giro, et Froome l’a-t-il déjà perdu?

Yates déclarait hier que l‘étape cruciale pour lui, c’est le chrono de 35 bornes lundi prochain. Voilà un moment que je vous dis que pour le grimpeur Mike Woods, ce chrono sera aussi le grand test pour savoir s’il peut jouer une belle place au général.

Et ca sera la chance de Tom Dumoulin, c’est certain.

Mais bon, pour moi Yates a déjà gagné ce Giro. Tous les indices laissent croire que ce coureur est actuellement en état de grâce. Il est facile partout, gagne, et maitrise. Je pense que le chrono lundi ne sera pas un problème pour lui, quand tu as les jambes, tu peux faire n’importe quoi. Il perdra très certainement un peu de temps sur Dumoulin – champion du monde de la discipline – mais pas suffisamment pour menacer son maillot rose.

Et pour moi, Froome a déjà perdu ce Giro. Je pense qu’il n’est pas serein. Il connait des fautes constamment. Va au tapis. Perd du temps. Sa forme n’est pas optimale, et la prochaine semaine ne pardonnera pas. Je m’attend à ce qu’il coule définitivement sur les pentes impitoyables du Zoncolan samedi, une étape à ne pas manquer, spectacle garanti!

L’affaire du Salbutamol aurait-elle rattrapé Froome? Je pense que oui. Le gus n’est pas tranquille dans le peloton. Plusieurs de ses adversaires ont parlé publiquement que sa présence les gênaient. Il n’a plus d’amis, et son avenir même au Tour est incertain. Enfin, le support du public a certainement diminué dans son cas. Tout cela finit par jouer sur le moral, et ca parait dans les moments critiques des courses, où il faut savoir se dépouiller.