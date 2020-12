Van Der Poel et Van Aert à l’assaut de Namur

Deuxième étape de la Coupe du Monde de cyclo-cross demain dimanche du coté de Namur, un parcours célèbre, difficile, souvent boueux et qui ne manque jamais de faire une grosse sélection. Pour le parcours, c’est ici.

Et surtout, le premier clash en cyclo-cross cette saison entre Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert. Rappelons que les deux oiseaux se sont partagés à parts égales les… six derniers titres de champion du monde de la discipline!

Avantage Van Der Poel sur le parcours de Namur, il a gagné quatre des cinq dernières éditions.

La rivalité Van Der Poel – Van Aert a encore augmenté en 2020 en se transposant sur la route, ce qui nous a donné le plus beau duel de la saison sur le Tour des Flandres.

Attention également demain à Thomas Pidcock, vainqueur dimanche dernier d’une manche du SuperPrestige à Gavere.

Chez les femmes, la québécoise Magalie Rochette ne devrait pas être au départ demain, ayant endommagé sa cheville le week-end dernier. Un beau duel est cependant à prévoir entre la championne du monde Ceylin Alvarado et Lucinda Brand.

