« Si on doit y arriver, on y arrivera… ensemble »

Au moment où je prends du recul par rapport à mon équipe cycliste, ce vidéo de Romain Bardet en préparation des Mondiaux d’Innsbruck me touche particulièrement: gagner ensemble.

Il n’y aura pas un, deux ou trois leaders en équipe de France dimanche prochain. Il y aura une bande de guerriers qui portent le même maillot et qui veulent le titre. Huit gars qui se préparent sérieusement depuis des semaines, huit gars qui font leurs devoirs en amont de la course, huit gars qui joueront le collectif, huit gars qui seront prêt à travailler pour celui qui aura les meilleures jambes dans le final. Parce que le succès d’un coureur sera celui d’une équipe, et d’une nation.

Inspirant! Ca s’annonce passionnant à Innsbruck, c’est moi qui vous le dit. Go France!!!