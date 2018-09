Qui pour gagner les Mondiaux d’Innsbruck?

La course sur route des Mondiaux d’Innsbruck le dimanche 30 septembre prochain s’annonce comme la course la plus difficile et la plus intéressante de cette fin de saison.

Au menu, 265 kilomètres et près de 4 700m de dénivelé !

On n’a pas vu pareil parcours sur des Championnats du monde depuis Duitama en Colombie en 1995 je pense, et Salanches en 1980.

Je ne vois que Liège-Bastogne-Liège qui offre chaque année un niveau de difficulté et une longueur similaires à ce parcours des Mondiaux. Et logiquement, les coureurs capables de remporter la Doyenne – ils sont peu nombreux – seront logiquement les favoris à Innsbruck. Petit portrait des favoris qu’on devrait retrouver devant.

Alejandro Valverde. En forme sur la Vuelta, 38 ans, 6 fois sur le podium des Mondiaux, c’est la chance de sa vie de devenir enfin champion du monde sur route.

Julian Alaphilippe. Il a battu Valverde en haut du Mur de Huy, excellent descendeur, s’il réussit à partir dans la dernière ascension on ne le reverra probablement plus…

Greg Van Avermaet. Toujours solide lorsque c’est dur.

Tiesj Benoot. Parce qu’on ne peut pas oublier le vainqueur de la Strade Bianche cette saison.

Tim Wellens. Un autre excellent grimpeur, le 3e leader de cette belle équipe de Belgique qui aura des cartes à jouer pour animer la course.

Thibault Pinot. Parce qu’il fait une bonne Vuelta et qu’il rêve à ce maillot de champion du monde.

Romain Bardet. Il prépare ces Mondiaux depuis plusieurs semaines déjà. Avec Alaphilippe et Pinot, l‘équipe de France aura de quoi répondre à l‘équipe belge!

Primoz Roglic. Très solide coureur.

Michal Kwiatlowski. La meilleure chance polonaise, toujours présent lorsque c’est long et difficile.

Tom Dumoulin. On ignore cependant sa réelle condition actuelle. La sélection néerlandaise comptera également Wout Poels, Bauke Mollema, Wilco Kelderman et Steven Kruijswijk!

Simon Yates. En l’absence de Froome ou Thomas sur ces Mondiaux, les jumeaux Yates seront les meilleures chances anglaises sur un tel parcours.

Miguel Angel Lopez. Réalise actuellement une excellente Vuelta.

Rigoberto Uran. Le circuit lui convient et il monte en condition sur cette Vuelta lui-aussi.

Nairo Quintana. Avec les équipes belge, néerlandaise et française, l‘équipe colombienne est parmi les plus puissantes sur le papier. Que lui restera-t-il cependant après une Vuelta taxante pour lui?

Vicenzo Nibali. Discret sur la Vuelta, le champion italien est habituellement en forme en fin de saison. Redoutable puncheur, il descend à merveille. Sur une bonne journée, il peut le faire.

Bob Jungels. On ne peut laisser de côté le vainqueur cette saison de la Doyenne!

Jakob Fuglsang. Se prépare discrètement, pourra faire un beau duo avec Michael Valgren.

Richie Porte. Il a fait de ces Mondiaux un objectif, après une saison vraiment compliquée pour lui. Mais je n’y crois pas trop.

Les chances canadiennes

Pas compliqué, Michael Woods, qui roule actuellement sur la Vuelta. Deuxième de Liège-Bastogne-Liège cette année, il a prouvé que dans un bon jour, il peut faire quelque chose de très bien sur un tel parcours. Les autres coureurs canadiens seront à son service.