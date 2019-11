Raymond Poulidor (1936-2019)

La France, le Tour de France et tout le monde du cyclisme pleurent aujourd’hui le décès de Raymond Poulidor, « Poupou », peut-être le champion cycliste le plus apprécié de tous, et de toutes les époques. Sans lui, le cyclisme et le Tour ne seront jamais plus exactement les mêmes. Il était sans aucun doute le héros populaire du cyclisme, incarnait plus que tout autre les racines profondes de notre sport, et l’esprit bon enfant mais volontaire et résilient qui doit l’accompagner. Salut Champion! Amis retrouvés, Jacques et lui doivent en rigoler un coup là haut!

