Pyrénées: grimpeurs en embuscade!

Le chiffre de l’étape d’hier: 47,5 km/h. Soit la moyenne horaire sur les 168 kms de l’étape.

Autrement dit, ça n’a pas trainé.

Le peloton pourra dire merci aux Bora-Hansgrohe d’avoir rejoint si vite la table à massage, ils ont mis en route très tôt pour éliminer quelques sprinters en tirant avantage des bosses en début d’étape. On voulait l’étape, on voulait peut-être aussi reprendre le maillot vert.

Les Bora n’ont toutefois pas pu conclure, Sagan étant victime d’un saut de chaine à quelques mètres de la ligne d’arrivée. Et merde! C’est Wout Van Aert qui en a profité, signant sa 2e victoire d’étape sur ce Tour. Salut Mathieu!

Sagan s’est consolé avec le maillot vert.

L’étape aura aussi été le théâtre d’un beau coup de bordure, initié par les Ineos et rapidement relayés par d’autres équipes comme Astana, avec en son sein un excellent Hugo Houle.

Sur le coup, Pogacar et Landa prennent 1min30 dans la vue pour le général, une belle valise. Dans un Tour aussi serré au niveau des écarts, ça pourrait faire une vraie différence à la fin de l’épreuve.

Les Pyrénées!

On aborde enfin les Pyrénées ce week-end, avec deux étapes qui bousculeront le classement général c’est certain.

Demain, c’est vers Loudenvielle que ca se passe, 140 petits kms mais trois belles ascensions, le col de Menté (tristement célèbre sur le Tour…), le Port de Balès et le col de Peyresourde avant une descente rapide vers l’arrivée. Les deux derniers cols sont sans transition, de quoi donner des idées à plusieurs d’attaquer dans le Port de Balès.

Dimanche vers Laruns, 154 kms et trois ascensions principales, le Soudet, le col d’Ischère (court) puis le col de Marie-Blanque là encore avant une descente rapide vers l’arrivée.

Ce qui est intéressant, c’est qu’on a peu souvent vu sur le Tour le peloton aborder la haute montagne avec autant de grimpeurs à portée de fusil du maillot jaune.

D’habitude, il y a un premier chrono, ou des pavés (!), ou un chrono par équipe pour créer des écarts entre les grimpeurs et les coureurs plus complets. Cette fois-ci, on a Martin, Bernal, Quintana, Bardet, Pinot, Lopez et Uran qui sont tous à moins de 15 secondes d’Adam Yates, ouf!

À une certaine époque, notamment celle d’Hinault au milieu des années 1980, c’est les Colombiens qui auraient rêvé d’une telle situation!

Bref, je pense qu’ils sont nombreux actuellement à croire en leur chance. Et la fatigue sera bien présente demain et dimanche, l’étape d’hier ayant été beaucoup plus difficile que prévu. Rebondissements garantis!