Premiers Mondiaux de cyclisme virtuel

On est rendu là.

Technologie permet, pandémie oblige: les premiers Championnats du monde UCI de cyclisme virtuel c’est aujourd’hui, mercredi 9 décembre à 15h CET sur Zwift. Tous les détails sont ici.

C’est Fausto Coppi qui se retourne dans sa tombe…

Personnellement, je n’ai rien contre. Why not? À condition de ne pas attribuer la même valeur à ce maillot de champion du monde de cyclisme virtuel qu’à celui de Julian Alaphilippe, acquis après plus de six heures et demie d’effort et 250 kilomètres de selle…

Parcours proposé pour ces premiers Mondiaux virtuel? Le Watopia Figure 8 Reverse with Hilly KOM Finish (une arrivée « en altitude » en quelque sorte). 50.035 km, 483m de dénivelé. Les meilleurs devraient mettre moins d’une heure pour en venir à bout.

Fait intéressant, les coureurs pourront utiliser durant l’épreuve les fameux « Zwift Power-Ups », des super-pouvoirs attribués pour 15 secondes qui permettent de se relancer dans la course si on les utilise à bon escient. Deux types de Power-Ups seront disponibles, soit les Power-Ups « aéro » qui rendent les coureurs plus aérodynamiques pendant 15 secondes, et les Power-Ups « Lightweight », qui retranchent 10% du poids du coureur pour ces mêmes 15 secondes. Le temps de basculer en haut d’une bosse!

Chaque coureur disposera de 11 Power-Ups durant la course, mais le nombre de Power-Ups « aéro » ou « lightweight » est incertain car attribué au hasard durant l’épreuve. De quoi pimenter encore plus l’épreuve.

Le vainqueur empochera la coquette somme de 8 000 euros. Tout de même.

Les coureurs au départ seront tous équipés de la même manière, un Tacx Neo 2T. Point négatif, il semble que ces home-trainers ne pourront pas accommoder les vélos équipés Campagnolo. Dommage.

Les coureurs ont plusieurs obligations, notamment à l’égard des caméras qui doivent pouvoir les montrer à l’effort, ainsi que des cuissards/maillots à porter de même que leur rythme cardiaque à afficher.

Évidemment, un des points sensibles concerne le poids des coureurs, qui peut affecter considérablement l’ajustement de la puissance demandée par les home-trainers. Des règles strictes ont été mises en place pour maximiser les chances que les coureurs déclarent les bons poids corporels.

Cinq coureurs canadiens seront au départ aujourd’hui: Matteo Dal-Cin, Pier-André Côté, Charles-Étienne Chrétien, Jordan Cheyne et le triathlète professionnel et récent recordman de l’heure canadien, Lionel Sanders. Ce dernier sera à surveiller pour remporter les grands honneurs, c’est un habitué du home-trainer.

Au départ pour la France, le vététiste récent champion du monde de la discipline Jordan Sarrou. Curieusement, c’est tout.

Parmi les pointures au départ, les Jack Haig, Victor Campenaerts, Rigoberto Uran, Thomas Pidcock, Domenico Pozzovivo, Edvald Boasson Hagen, Daryl Impey ou encore Lawson Craddock.

Le grand absent, c’est Mathieu Van Der Poel, il est ambasssadeur Zwift après tout.



Du Canada, on pourra suivre la course sur FloSports. Et de partout, sur le Zwift’s YouTube channel.

Mais on connait déjà les vainqueurs: Zwift et Tacx (Garmin)!

