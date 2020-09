Pogacar, c’est Merckx!

Ha! mes amis(es), quelle étape hier!

J’ai revécu le chrono du Tour 1989 entre Versailles et Paris, entre LeMond et Fignon.

Hallucinant!!!!!!!!!

Pogacar a fait aussi bien que Merckx, je ne croyais jamais écrire ca.

Un chrono d’anthologie. Roglic battu de presque deux minutes, et Dumoulin, champion du monde du chrono en 2017, relégué à 1min21. Il y avait Pogacar et les autres hier.

Durant l’étape, on était tranquille au départ, puis moins à mi-parcours, puis sur le bout de notre chaise au départ de la Planche des Belles Filles, et carrément sans mots au final.

Et au final justement, maillot jaune, maillot blanc, maillot à pois pour Pogacar, du jamais vu depuis Merckx.

Jamais je n’aurais cru pareil exploit réalisable. Je vous avais dit que Roglic avait Tour gagné. Je me suis trompé. Comme tout le monde!

Reste à voir ce que diront les analyses de watts sur ce chrono, ce qui nous permettra de nuancer le portrait général de cette performance unique de Pogacar. Selon moi, il doit bien avoisiner les 7 watts par kilo sur la dernière montée, ce qui le situerait dans une zone « mutante ». À voir…

Reste que cette 20e étape du Tour 2020 demeurera comme une grande, grande performance sportive dans l’Histoire du sport.

Chapeau bien bas également à Richie Porte qui a bien su profiter de l’écroulement de Miguel Angel Lopez pour monter sur le podium.

Un podium qui, avant-hier, me paraissait bien improbable. Pogacar l’a fait.

Le changement de vélo

Manifestement, il fallait changer de vélo hier sur ce chrono, au début de la Planche des Belles Filles. Et je ne suis pas sûr que Roglic avait planifié changer de vélo… Van Aert l’avait fait, Dumoulin était resté sur son vélo de TT, et a perdu 40 secondes sur son équipier belge. Je pense que Roglic et son staff se sont ajustés en cours d’étape, voyant que Pogacar changeait de vélo en réalisant une grande perf. C’était panique à bord du côté de Jumbo-Visma au pied de la Planche, et Roglic a commencé à s’effondrer à ce moment selon moi.

Crève-coeur

C’est toute l’équipe Jumbo-Visma au grand complet qui aura du mal à s’en remettre, après deux semaines passées à rouler en tête de peloton pour protéger Roglic. Et contrairement à Fignon en 1989, Primoz Roglic et toute son équipe devront souffrir une étape aujourd’hui en regardant le triomphe de leur adversaire… pendant plus de 100 bornes.

Je ne voudrais pas être à la place de Roglic aujourd’hui. Surtout que la UAE Team Emirates a également gagné le Tour du Luxembourg hier avec Diego Ulissi!!!

Le plus jeune vainqueur?

On peut dire que Tadej Pogacar est le plus jeune vainqueur du Tour. Henri Cornet, vainqueur en 1904 à 19 ans, avait bénéficié de nombreux déclassements pour s’imposer. Pogacar mieux que Bernal l’an dernier, oui, c’est fait!!!