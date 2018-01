On roule en Australie!

Ca y est, la saison 2018 de cyclisme sur route est lancée puisque les pros ont roulé en Australie sur la People Choice Classic (Adélaide) samedi.

Toujours un moment excitant, on découvre en action les nouvelles couleurs du peloton, et on peut déjà voir les coureurs qui ont passé un hiver studieux…

Première course donc, et première victoire de… Peter Sagan, le champion du monde! Impressionnante victoire une fois de plus, il était pourtant mal placé loin dans le peloton dans le final et est revenu de l’arrière avec une belle facilité pour s’imposer face au favori de la foule, l’Australien Caleb Ewan, qui a lancé son sprint (faux-plat ascendant) beaucoup trop tôt.

On aura aussi vu à l’oeuvre les Lotto pour Greipel ainsi que les Quick Step pour Viviani dans les derniers hectomètres de la course.

On attaque maintenant le Tour Down Under, ca va devenir intéressant.

Et on attaque le GP de la Marseillaise dimanche 28 janvier prochain en France.

À consulter pour s’informer sur la saison, cet excellent “guide du cyclisme 2018” préparé par L‘Équipe et qui présente les équipes WorldTour et leurs ambitions cette saison.

Excitant tout ca, ca donne presque le goût de laisser les skis pour retourner sur le home-trainer!