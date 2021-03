Milan SanRemo: ca s’annonce dantesque!

Quel début de saison!

En plus de 30 ans, je ne me souviens pas d’avoir connu pareil début de saison, avec des vainqueurs du Tour déjà pleinement opérationnels (Bernal, Pogacar, Thomas).

Je ne me souviens pas d’avoir vu le récent champion du monde de cyclo-cross détruire l’opposition sur les grandes courses sur route de février et de mars. D’ordinaire, ce sont les vacances pour les cyclocross men.

Je ne me souviens plus quand nous avons vu un champion du monde aussi affuté et devant, si tôt dans la saison.

Bref, ils sont tous là, et répondent présents du tac au tac. Y’a peut-être juste Chris Froome – si jamais vous le considérez encore comme un vainqueur potentiel du prochain Tour! – qui traine solo (ou presque) du côté de Ténérife ces jours-ci.

Que du VDP

Et du lot, un coureur se distingue tout spécialement, loin d’être un inconnu: Mathieu Van Der Poel.

C’est tout simplement impressionnant. Une classe à part.

Elles sont où, ses limites?!

Son récital sans bavure sur les Strade Bianche a été grandiose de maîtrise, de confiance et de puissance. Il était évident à l’approche de la dernière rampe que VDP savait qu’il lâcherait là et quand il voudrait Alaphilippe et Bernal. Et dès qu’il a accéléré (plus de 1300 watts!), les deux autres ont cédé illico. Fort.

Il nous a remis ca depuis sur Tirreno. Son étape d’hier, 60 bornes solo devant dans la pluie et le froid, force l’admiration. S’il a beaucoup souffert dans les derniers 15 et a fini complètement détruit, ce genre de truc nous interpelle forcément. Quelle énergie! Et après une belle saison de cyclocross, un sport pas tout à fait reposant…

La Primavera

Du coup, le spectacle sera certainement grandiose sur Milan SanRemo samedi prochain, la 112e édition de cette course à part, longue (299 kms), tactique, et qui, depuis 20 ans, se termine souvent par un sprint, ou par le coup du kilomètre de préférence en petit comité.

Et que dire de la plongée sur la Via Roma depuis le haut du Poggio, prise de risques maximale… et avec la fatigue en plus, c’est aussi à celui qui sait bien garder son sang-froid à ces vitesses. Et rappelons que la position couchée sur le tube horizontal sera interdite.

Un favori: Mathieu Van Der Poel. Comme on dit dans le milieu, il aura la pancarte – une grosse pancarte – dans le dos.

Derrière lui, Alaphilippe le puncheur bien sûr, Van Aert, Pogacar, Yates, selon la startlist. Roglic, un autre homme en forme actuellement, s’est disloqué l’épaule sur Paris-Nice et ne fera sa prochaine course qu’au début avril afin de préparer la suite de sa saison. Deux chutes dans le final de l’épreuve auront couté à Roglic le classement général de ce Paris-Nice, au profit de Maximilian Schachmann.

Quelque chose me dit que ca n’arrivera pas au sprint cette année à SanRemo. Si ca devait, il faudra faire attention à des coureurs comme Mads Pedersen, Michael Matthews, Arnaud Demare ou Davide Ballerini, qui pourraient passer le Poggio avec un peu de chance. Sam Bennett? Je n’y crois pas une seconde.

Un coup intelligent serait de partir pour surprendre dès la Cipressa: ca fait un moment qu’on n’a pas vu ca. Avec une échappée royale composée des leaders d’équipe, ca peut le faire. C’est pas impossible, c’est un peu ce qu’on a vu sur les Strade Bianche. Surtout si Julian amène avec lui un certain Rémi Cavagna!

Hugo Houle

Le Québécois chez Astana occupe actuellement la… 13e place du général de Tirreno-Adriatico, une performance que je juge remarquable étant donné le plateau relevé qui est présent sur cette course.

Hier, dans des conditions climatiques difficiles, il a terminé 16e de l’étape, et 2e de son équipe derrière Fabio Felline, 4e. Et devant Nibali, Yates, ou Quintana.

J’y vois le signe qu’Hugo est assurément en train de confirmer les progrès de l’an dernier. Je serais Astana que je commencerais à lui donner un statut un peu différent au sein de l’équipe, par exemple comme coureur protégé sur certaines épreuves d’un jour pouvant lui convenir.

Chose certaine, c’est bien parti pour une grande saison!

Bouc émissaire

Un mot en terminant sur l’affaire Richard Freeman chez Sky (aujourd’hui Ineos), ce médecin récemment condamné pour avoir commandé de la testostérone qui était clairement destinée à des coureurs de l’équipe.

Il est évident pour moi que Freeman est le bouc émissaire de pratiques très douteuses chez Sky au début des années 2010. On comprends mieux aujourd’hui comment les Bradley Wiggins et Chris Froome ainsi que leur armada ont pu dominer le Tour de France et d’autres épreuves, posant la Sky comme la meilleure équipe du monde.

Voilà qui nous rappelle que toute domination outrancière d’une seule équipe à ce niveau de professionnalisme que celui du WorldTour est suspecte, que les pratiques dopantes étaient et sont probablement toujours bien en usage au sein du peloton pro, tout en étant plus cachées via des intermédiaires et autres prête-noms. On a appris: c’est comme en économie et en fiscalité, avec les compagnies à numéro et les montages off-shore, vous permettant de compliquer tellement la situation que plus personne ne peut comprendre les ramifications d’une grande entreprise.

Et qu’on cherche évidemment à protéger Dave Brailsford dans l’affaire, le grand manager de l’équipe Ineos, qui cautionnait certainement tout cela. Pratique les bouc émissaires, t’es en 2e ligne à l’abri même si c’est toi qui tire les ficelles!

