Alors que les coureurs du Tour s’attaque aujourd’hui à la plus longue étape de l’édition, 249 kilomètres et un final casse-pattes, et qu’on aura deux belles étapes de montagne dans les Alpes ce week-end (à ne pas manquer!), voici quelques vidéos qui ont retenu mon attention ces dernières heures autour de la course.

1 – Ineos – Grenadier Off-Script

2 – Cav is back

3 – Visite du bus des Lotto-Soudal, par Philippe Gilbert

4 – le jour du TT, encore avec Philippe Gilbert

5 – Les bus du Tour de France…

6 – … et la caravane publicitaire comme si vous étiez…

7 – … et enfin, les voitures de l’organisation

8 – Chris Froome insider

9 – la vie dans le Tour, avec Total Énergies

10 – Team Gaudu vs Team Madouas, la passion du Tour de France!

11 – Ils sont de retour, et chassent cette fois les bidons

12 – Tadej Pogacar sur Stade2 il y a un mois, ca m’avait échappé

