Le Tour de l’actualité

Petit tour des nouvelles qui ont attiré mon attention ces derniers jours, selon la formule consacrée sur ce site.

1 – Egan Bernal. Mon dernier texte sur la jeune sensation colombienne, auteur d’un Tour de Romandie remarquable, a beaucoup fait réagir et la plupart des commentaires laissés étaient très intéressants. Merci! Comme plusieurs d’entre vous, j’ai évidemment mes doutes sur le cyclisme colombien, en particulier suite aux scandales de dopage qui ont entaché le dernier Tour de Colombie. Les résultats de la génération actuelle sont presque trop beaux pour être vrai? Mais pour l’instant, nous n’avons aucune preuve de triches potentielles, je suppose qu’il faut donc y croire “raisonnablement”. Bernal affiche des performances intéressantes depuis les rangs juniors: j’ai toujours dit qu’on voit venir de loin un grand champion…

2 – Giro. Le Tour d’Italie s‘élance vendredi depuis… Israel, une première en dehors d’Europe pour un grand tour cycliste. Dès demain, je vous proposerai de petits textes sur ce qu’il faut savoir sur la course, ses étapes clé, ses favoris. En attendant, et question de se mettre dans l’ambiance de cette course que j’adore, on peut revoir ce petit vidéo extrêmement sympathique!!! la compagnie soutiendra l‘équipe… indéfiniment! On connait les sentences à perpétuité, on ne connaissait pas encore le sponsoring à perpétuité! Il faut reconnaitre que des sociétés comme Lotto en Belgique sont présentes dans le vélo depuis fort longtemps. SunWeb veut développer toute une structure de développement sous l‘équipe pro, qui continuera de comporter un volet féminin et c’est très bien. La stratégie a beaucoup de bon: c’est en effet une bonne façon de trouver et de développer des talents que d’avoir une structure dans les catégories inférieures. Rabobank, pendant un temps, avait ce genre de structure, avec succès.

4 – Westra. L’ex-coureur pro Lieuwe Westra a révélé s‘être dopé durant sa carrière, notamment lorsqu’il était chez Astana. Une autre coureur qui passe aux aveux, on a l’habitude… Ce qui me fait rire, c’est la réaction de l‘équipe Astana elle-même, dirigée par la chaudière Vinokourov, multi-récidiviste en la matière: l‘équipe s’est dit “choquée” par ces révélations. Quelle blague!

5 – Campagnolo. Le fabriquant italien a donc été le premier à lancer des groupes 12 vitesses, question de se démarquer de la concurrence. Un bon reportage, photos en gros plans à l’appui, est ici. Ceci étant, Campagnolo a-t-il visé juste? Je ne suis pas sûr! 12 vitesses, vraiment mieux que le 11 vitesses? Vraiment pas sûr. Il me semble que des percées du côté d’un groupe sans fil aurait été plus porteur. Enfin, pourquoi ne pas imaginer des “groupes intelligents”, capables par exemple de suggérer automatiquement des changements de vitesses progressifs, en fonction de données comme la puissance, la cadence et le pourcentage de pente?

6 – Garmin. Le 520 a un petit frère, le 520 Plus, avec une navigation optimisée. Pratique lorsque vous êtes loin de chez vous à découvrir de nouveaux coins…

7 – Gatineau. Ma ville veut devenir la “capitale du cyclisme au Québec”, avec notamment des aménagements constants du côté des pistes cyclables. Ichh… on en est loin! Le GP de Gatineau vivote d’année en année, faute de financement, et donc de publicité plus importante. L’intolérance des automobilistes augmente à mesure que les pistes cyclables se développent, plusieurs automobilistes considérant alors comme obligatoire que les cyclistes utilisent les pistes cyclables… pourtant arpentées par une foule d’autres usagers, comme les piétons-marcheurs, rollers, familles avec des poussettes, et parfois même… fondeurs en ski à roulette! Enfin, ne parlons pas de la gestion du Parc par la Commission de la Capitale Nationale, qui continue de se cacher derrière des principes de gestion à long terme des écosystèmes… Y’a vraiment beaucoup de boulot!