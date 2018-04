Le Tour de l’actualité

Un petit Tour de l’actualité, question de se faire plaisir!

1 – Loppet du Mont Ste-Anne. Mon compte-rendu publié dimanche dernier a suscité quelques réactions publiques et plusieurs privées, aussi je tiens à remercier tous les lecteurs de ce site pour vos commentaires. La société organisatrice Gestev m’a contacté via son président et je tenais à vous en informer, car une preuve à mes yeux de son engagement et de son professionnalisme dans l’organisation d‘événements sportifs. Vos commentaires constructifs laissés sur ce site ne sont pas vain! Gestev en prend bonne note et offrira une Loppet encore plus intéressante en 2019. Voilà selon moi un exemple concret de la différence que ce petit site peut faire.

2 – Critiques constructives. Mon compte-rendu sur la Loppet du Mont Ste-Anne a mis en évidence une différence fondamentale que je constate depuis fort longtemps entre les lecteurs Québécois et Français de La Flamme Rouge. Alors que la critique – constructive j’entends – est valorisée en France, elle l’est beaucoup moins au Québec, voire fait peur. Rapidement au Québec, celui qui émet une critique pourtant justifiée sera qualifié de “chialeux” ou de négatif, alors même que cela n’est absolument pas le but recherché. En France, la critique fait partie intégrante de l’espace public et on le voit tous les jours sur ce site: les lecteurs français expriment plus facilement leurs opinions et débattent plus souvent que les lecteurs québécois! Deux mondes, deux cultures… et continuons de nous enrichir mutuellement!

3 – Philippe Gilbert et les cinq monuments du cyclisme. Le champion belge pourrait se rapprocher dimanche prochain d’un exploit pas banal, celui de remporter les cinq monuments du cyclisme durant sa carrière, soit Milan SanRemo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Il ne manque qu’une victoire de Philippe sur la Reine des Classiques et Milan SanRemo pour réaliser cet exploit. Les trois coureurs ayant réalisé cet exploit à ce jour sont par ailleurs tous belges aussi: le “Cannibale” Eddy Merckx bien sûr (!), “Le Gitan” Roger de Vlaeminck et “L’Empereur de Herentals” Rik Van Looy. Quelques coureurs en activité ont remporté deux monuments à ce jour: Tersptra, Kristoff, Degenkolb et Nibali.

4 – Antoine Duchesne. Je sais pas vous, mais je trouve que les coureurs québécois Hugo Houle et Antoine Duchesne font de l’excellent travail en ce moment sur la scène des Classiques dans le nord de l’Europe. Antoine Duchesne s’est échappé hier dans le final du Grand Prix de l’Escaut, disputé dans des conditions climatiques très difficiles. Chapeau et respect! Son compagnon d‘échappée et lui n’ont été repris que sur le dernier circuit, après une chasse musclée des Quick Step et des Katusha. C’est Marc Madiot qui a dû être content de voir un de ses coureurs foutre le bordel dans le final d’une course aussi difficile!

5 – Tour du Pays Basque. Vous voulez savoir qui sera devant sur l’Amstel, la Doyenne ou encore la Flèche Wallonne voire le Giro? Suivez le difficile Tour du Pays Basque! Plusieurs étapes comptent une succession hallucinante de bosses pentues, difficiles, y’a du vent, souvent de la pluie, bref une course dure. Julian Alaphilippe (un autre Quick Step!) a remporté de brillante façon les deux premières étapes, et s’est logiquement installé comme l’homme à battre sur cette épreuve. La concurrence vient de Primoz Roglic, le slovène de 28 ans, un costaud celui-là. Passionnant!

6 – Rare interview (récente) avec Johan Bruyneel. Je tais mes commentaires… Mon Dieu! on ne s’ennuie pas de lui!

7 – Demain, tout ce que vous devez savoir sur Paris-Roubaix en prévision de dimanche. Vous ne voulez pas manquer ca!