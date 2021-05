Le point sur le Giro

L’histoire de ce Giro pour le moment, c’est la pluie et le froid qui durcissent la course et font souffrir les organismes.

L’étape d’hier a été éprouvante c’est certain, et plusieurs coureurs y auront laissé des plumes. C’est notamment le cas de l’équipe Ineos, qui a beaucoup travaillé sur les 60 derniers kilomètres afin de préparer le terrain pour Egan Bernal.

Bernal n’a pas déçu, et s’inscrit aujourd’hui comme un des tous favoris de ce Giro. Son équipe est solide (mais a-t-elle trop travaillé hier?), il est en forme, il est jeune et on sait qu’il a la caisse pour tenir trois semaines durant, et notamment dans les cols culminant en altitude.

Ceci étant, j’ai beaucoup aimé la course de Remco Evenepoel hier, une course que j’estime intelligente. Il savait que le Giro ne se gagnait pas hier. Qui plus est, dans les conditions météo difficiles, tu ne veux pas trop en faire, mais plutôt faire le dos rond, attendre que ca passe sans pour autant perdre du temps.

Mission accomplie pour Remco hier: il reste au contact de Bernal, profite du travail des Ineos pour distancer certains adversaires notamment Simon Yates, et garde des forces pour la suite.

Pour moi, à la lumière de ce qu’on a vu hier, ce Giro se jouera entre Evenepoel et Bernal. La 14e étape qui se termine par l’ascension du Zoncolan sera déterminante pour les départager, pas de doute.

Ils ont perdu le Giro

Outre certains comme Landa qui ont perdu ce Giro sur chute et abandon, quelques coureurs ont déjà été distancés sur cette course. Je pense à Jay Hindley, à Joao Almeida désormais au service de Remco, à George Bennett, à Bauke Mollema, voire à Marc Soler.

Ils sont encore dans le coup

Certains sont limite, mais ils peuvent encore y croire.

Simon Yates en premier lieu. Incapable de suivre le groupe Bernal hier, il limite les dégâts mais inquiète pour la suite.

Idem pour Alexandr Vlasov et Romain Bardet. On a vraiment l’impression qu’ils sont un peu justes.

Par contre, Dan Martin et Giulio Ciccone ont agréablement surpris hier et semblent pouvoir suivre la cadence de Bernal dans les ascensions. Une belle place à Milan leur semble tout à fait jouable.

Hugh Carthy, actuellement 6e du général à 38 secondes du maillot rose, demeure pour moi une énigme. Totalement imprévisible!

Antoine Duchesne

Contre toute attente, le maillot rose se retrouve aujourd’hui à la Groupama-FDJ, l’équipe du coureur québécois Antoine Duchesne.

Ils peuvent espérer conserver le maillot un jour de plus, donc je ne serais pas surpris de voir l’équipe travailler en tête sur l’étape d’aujourd’hui pour assurer la défense du maillot d’Attila Valter.

Dimanche, ca sera une autre paire de manche, mais Valter grimpe bien en ce moment, il peut aussi y croire, sachant que lundi, ça sera assurément fini.

L’étape d’aujourd’hui

Étape de transition aujourd’hui, en principe assez tranquille du côté du général.

Les réjouissances reprennent dimanche avec une étape un peu comme celle d’hier, une belle ascension à l’amorce du final, une longue descente puis une courte grimpée vers l’arrivée. Encore une étape où, si tu n’es pas bien dans la première longue ascension, tu peux perdre beaucoup de temps si tu te retrouve isolé dans la descente.

Je m’attends à ce que la Bora-Hansgrohe roule dans le long col dimanche si Sagan est au contact, question d’éliminer plusieurs sprinters en faveur du coureur slovaque. C’est l’occasion de le replacer dans la course au maglia ciclamino.

