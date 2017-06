Le journal du Tour, J-2

Après plusieurs jours d’absence, La Flamme Rouge reprend le service normal pour cette 104e édition du Tour de France, qui débute samedi depuis Dusseldorf en Allemagne. On reprend la formule “journal du Tour” avec les nouvelles qui ont retenu mon attention.

1 – Le Tour, différemment. J’essaierai de vous offrir une couverture un peu différente du Tour de celle retrouvée sur les autres médias, notamment en publiant des opinions engagées sur les faits de course, mais aussi les à-côtés. Essayons d’avoir du plaisir tous ensemble en juillet!

2 – Cardoso. Ca devient une habitude: à l’approche du Tour, il y a toujours un ou quelques cas de dopage qui sortent. Cette fois, c’est le tour du Portugais André Cardoso chez Trek-Segafredo, contrôlé positif à l’EPO. Hé oui, ça existe toujours, l’EPO…

Ce qui est également discutable, c’est le droit de son équipe de le replacer à quelques jours du Tour… ne devrait-on pas imposer aux équipes de fixer leur effectif coureurs dès le soir des Championnats nationaux, et interdire tout remplacement dans la semaine précédent le Tour? Ca ajouterait un peu de pression aux coureurs: si t’es piqué positif, ben ton équipe part à 8 sur le Tour, plutôt qu‘à 9…

3 – Estomaqué. Cette nouvelle m’a estomaqué: un coureur italien de… 14 ans a été piqué positif à un anabolisant sur une simple course régionale récemment. 14 ans!

4 – Favoris. Les articles sont nombreux sur les favoris du Tour cette année. La présentation des coureurs, qui a eu lieu hier, est par ailleurs disponible ici dans son intégralité.

Pour moi, onze coureurs sont à surveiller pour le classement général, dans l’ordre: Chris Froome, Richie Porte, Alberto Contador, Nairo Quintana, Jakob Fuglsang, Thibault Pinot, Fabio Aru, Bauke Mollema, Alejandro Valverde, Esteban Chaves, Romain Bardet.

Fuglsang m’apparait personnellement comme l’outsider #1, il sera vraiment intéressant à surveiller.

La Sky fait cependant figure d‘épouvantail avec, outre Froome, Sergio Henao, Luke Rowe, Mikel Landa, Geraint Thomas, Vasil Kiryenka, Michal Kwiatlowski, Mikel Nieve et Christian Knees. OUF!!! (et je ne suis donc pas d’accord avec Richie Porte!)

Les autres équipes comportant plusieurs coureurs menaçants pour le général sont Astana (Aru-Fuglsang), Trek-Segafredo (Contador-Mollema), Movistar (Quintana-Valverde) voire Orica-Scott (Chaves-Yates), de quoi donner des options pour la stratégie!

Les équipes qui rouleront pour les sprints seront: Bora-Hansgrohe (Sagan), Bahrain-Merida (Colbrelli), Cofidis (Bouhanni), Dimension Data (Cavendish), FDJ (Demare), Lotto-Soudal (Greipel), Katusha-Alpecin (Kristoff) et Sunweb (Matthews). Ca sera intéressant!

Les équipes condamnées à chasser les victoires d‘étape parce que sans grand leader ni sprinter sont: Cannondale-Drapac, Direct Énergie, Fortuneo-Vital Concept, Quick Step, Lotto-NL, UAE Emirates et Wanty – Groupe Gobert. Gageons qu’on verra souvent ces maillots dans les premières échappées du jour…

Les absents de marque qui feront bronzette en juillet: Tom Dumoulin, Vicenzo Nibali, Rui Costa, Fernando Gaviria, Julian Alaphilippe.

5 – Canadiens sur le Tour. Pour la première fois depuis 2008, pas de Canadiens au départ de ce Tour de France puisque ni Antoine Duchesne, ni Ryan Anderson, ni Svein Tuft, ni Hugo Houle n’ont été retenus.

Rappelons qu’en 2013, ils étaient trois au départ: David Veilleux, Ryder Hesjedal et Svein Tuft. Rider Hesjedal est le coureur canadien à avoir pris le départ du Tour le plus souvent avec 7 départs en carrière, entre 2008 et 2015.

Pas de coureurs russes non plus au départ de ce Tour de France, une première en 20 ans.

6 – Étapes plus courtes. La tendance récente veut que les étapes soient plus courtes que dans le passé. C’est effectivement le cas, avec une moyenne de 201 kilomètres par étapes en ligne sur le Tour 1987, comparativement à 185 kilomètres sur le Tour 2017.

Ceci étant, le Tour cette année propose plusieurs étapes de plus de 200 bornes dès la première semaine, ça sera intéressant car la fatigue s’installera vite, surtout si la météo ne collabore pas. Ca pourrait d’ailleurs être un début de Tour assez pluvieux.

7 – Hors délai. On me pose souvent la question: non, il ne suffit pas de terminer les étapes pour demeurer en course. Sur le Tour, des délais d‘élimination sont instaurés, forçant les coureurs lâchés à quand même appuyer sur les pédales. Le chiffre à retenir est 15%, généralement il faut que les coureurs lâchés ne mettent pas plus de 15% de plus de temps que le vainqueur de l‘étape pour franchir la ligne d’arrivée. Mais cette moyenne masque des écarts assez grands: 3% sur des étapes courtes et sans difficulté, 22% lors de grandes étapes de montagne, voire 25% sur les chronos.

8 – Armstrong. L’Américain a dénoncé avec vigueur sur Twitter (il a notamment écrit “Fuck ASO”) la non-invitation de Jan Ullrich au départ du Tour samedi depuis Dusseldorf, dénonçant l’hypocrisie ambiante, des coureurs comme Laurent Jalabert ou Richard Virenque étant bien présents sur la Grande Boucle.

C’est rare, mais sur ce coup-là, je suis bien d’accord avec Armstrong!

9 – Le Tour en chiffre. C’est ici, et c’est amusant à lire. Je retiens que le plus jeune coureur du peloton n’a que… 22 ans, et le plus vieux 40. Sylvain Chavanel entame son… 17e Tour de France, incroyable.

10 – Coquard. Le sprinter de l‘équipe Direct Énergie a été laissé à la maison par le directeur sportif Jean-René Bernaudeau, sur fond de dispute sur le contrat de la saison prochaine, Coquard ayant signé pour une autre équipe.

Direct Énergie peut-elle se permettre le luxe de laisser son meilleur sprinter à la maison? Si l’entente est plombée entre ses équipiers et lui, oui. Cela pourrait également permettre aux baroudeurs de l‘équipe d’obtenir plus de liberté pour chasser les étapes, comme Voeckler, Chavanel, Sicard ou encore Calmejane.

11 – Sécurité. À l’heure du terrorisme, le Tour emploie de gros moyens pour assurer la sécurité des coureurs, de l’encadrement, voire du public massé sur les routes.

12 – Cookson et l’UCI. À 66 ans, Brian Cookson brigue un nouveau mandat à la tête de l’UCI. Les élections auront lieu en septembre prochain. Le Français David Lappartient, 44 ans, lui fait une rude compétition.

J’estime personnellement que Cookson a un bilan trop mitigé pour avoir mon appui. S’il a certes donné un nouvel élan au cyclisme féminin, qui en a bien besoin, c’est la confusion quant à la réforme du cyclisme, et il a échoué dans sa tentative d’améliorer la lutte contre le dopage, surfant sur l‘ère du temps. Plus jeune, je pense que Lappartient peut insuffler un souffle nouveau, du moins on a rien à perdre!

13 – Blanc. Le blanc sera à l’honneur dans le peloton du Tour, avec l‘équipe Sky et l‘équipe Trek Segafredo qui ont dévoilé un nouveau maillot à dominance blanc pour ce Tour de France. Espérons qu’on pourra bien distinguer les différences du haut des airs! Et personnellement, j’aime le blanc, ça fait classe!