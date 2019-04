L’Amstel ce dimanche

54e édition de l’Amstel Gold Race ce dimanche entre Maastricht et Rijksweg in Vilt, situé quelques kilomètres après le sommet du fameux Cauberg, juge de paix de cette course de 265 kilomètres.

Le Cauberg! Ou « Mont Philippe Gilbert » tant le coureur belge a su dompter durant sa carrière cette fameuse ascension, s’imposant déjà à quatre reprises sur l’Amstel et lors des Mondiaux de 2012.

Une fois franchi pour la dernière fois dimanche, il restera toutefois deux ascensions aux coureurs, soit les Geulhemmerberg et Bemelerberg.

Le parcours est donc bien « casse-pattes » avec pas moins de 35 côtes répertoriées, dont trois ascensions du Cauberg et une du Kruisberg, à quelques 35 kms de l’arrivée. Le final pourrait être lancé à cet endroit.

On annonce très beau et très chaud (25 degrés!) dimanche aux Pays-Bas, de quoi rendre la course très open, peu sélective. Ce sont donc les coureurs qui feront la course, et la tactique sera cruciale.

Les favoris

Un nom, le champion des Pays-Bas, Mathieu Van Der Poel qui vient tout juste de remporter la Flèche Brabançonne devant Alaphilippe et Matthews. C’est l’archi-favori, c’est clair selon moi.

Les redoutables puncheurs Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde et Philippe Gilbert sont également favoris de cette course. Rappelons qu’Alaphilippe et Gilbert font partie de la même équipe, ce qui leur donnera un avantage dans le final. Gilbert est sur une lancée, et Alaphilippe a prouvé mercredi dernier qu’il a d’excellentes jambes à l’approche des Ardennaises. De quoi nourrir des ambitions pour les Deceuninck Quick Step.

Les autres coureurs à surveiller selon moi sont Greg Van Avermaet, Michal Kwiatlowski, Matteo Trentin, Edvald Boasson Hagen, Peter Sagan, Alberto Bettiol, Tim Wellens, Michael Matthews ainsi que Jakob Fuglsang.

Je ne crois par contre pas du tout aux chances du vainqueur sortant, le Danois Michael Valgren.

Deux coureurs canadiens au départ en principe, soit Guillaume Boivin pour Israel Academy et Michael Woods pour Education First. Ca sera très intéressant de suivre Woods à l’approche des Ardennaises, lui qui avait terminé 2e de la Doyenne l’an dernier.

Je mise Van Der Poel!