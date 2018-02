La Suisse, aussi un paradis du vélo

Un des plus beaux vidéos de Col Collective a été publié hier, et porte sur les cols du St-Gotthard, Furka et Nufenen en Suisse. Un vidéo qui tombe à pic pour moi puisqu’il s’agit là probablement de mes prochains objectifs cyclistes, fin juin début juillet 2018. Avec un petit détour du côté d’Aprica, question de se refaire un Gavia-Mortirolo (cyclosportive anciennement appelée La Campionnissimo).

En tout cas, vraiment superbe en Suisse! C’est permis de rêver… et va falloir s’affuter sec, et perdre ces kilos de muscles sur le haut du corps pris en ski de fond cet hiver… car être efficace sur un vélo et beau en maillot de bain, ca demeure incompatible!!!