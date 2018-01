Just Bite, mon premier coup de coeur de l’année!

Je me régale en ce début d’année 2018 avec les collations Just Bite, spécialement conçues pour le sport.

J’ai eu le plaisir de découvrir plusieurs d’entre ces collations récemment et j’ai été bien agréablement surpris. Pas compliqué, c’est délicieux! Un petit bonus pour les athlètes que nous sommes, car c’est comme une friandise qu’on s’offre avant ou après l’entrainement; bref, le petit plus qui motive! Je suis vite devenu accro…

Le concept est simple: on commande sur le site, et on reçoit par la poste chaque semaine nos collations énergétiques, selon le thème retenu: performance sportive, énergie soutenue, récupération musculaire, le plein antioxydants ou force immunitaire.

Les collations sont bien nourrissantes, suffisantes en tout cas pour vous rassasier pendant un petit moment. Et chacune de ces collations sont emballées individuellement, proposant chaque fois une nouvelle découverte de saveur. Vraiment intéressant.

On a parlé de ce produit à l‘émission “Les fêtes et rien d’autre” de la radio de Radio-Canada le 2 janvier dernier, dans le cadre d’une chronique culinaire sur les produits culinaires québécois. Ceux qui voudront plus de détails pourront s’y référer.

C’est fait au Québec, par une entreprise familiale, et le service est excellent, “sur la coche”. Allez-y les yeux fermés!