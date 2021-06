Mathieu Van Der Poel: RE-BANG!

D’autres questions?!

Deuxième victoire d’étape consécutive pour le champion des Pays-Bas hier sur la 3e étape du Tour de Suisse. On n’avait pas vu ca depuis… depuis Marc Padun sur le Dauphiné en fin de semaine dernière en fait!

Ceci étant, magnifique de maitrise à l’approche de la ligne hier, MVDP. Il n’a pas hésité à lancer le sprint le premier, juste avant les 250 mètres, c’était super-bien vu face à la concurrence, surtout face à Julian Alaphilippe qui était avec lui.

Le sprint était en léger faux plat ascendant: un Alaphilippe est toujours très dangereux sur un tel terrain, car très explosif. En partant le premier de loin, MVDP défaisait les plans d’Alaf, en plus de lui imposer un long sprint. Alaf n’est jamais revenu. Vraiment bien joué.

Ceci étant, la question: combien de temps MVDP peut-il tenir le maillot jaune de leader de l’épreuve, conquis hier?

Ca sera déjà plus difficile aujourd’hui avec un final compliqué, et son équipe Alpecin-Fenix a désormais le poids de la course. Les Ineos, les Deceuninck, les Bora avec Schachmann qui me parait vraiment très bien, les Israel Start-Up Nation avec Woods devant avant-hier, voire les Astana, tout ce beau monde n’hésitera pas à profiter du travail des Alpecin avant de les attaquer dans le final.

Chose certaine, c’est peut-être la première fois que MVDP doit défendre un maillot de leader sur une course par étape importante à l’approche de la montagne. On sera vite fixé sur ses moyens sur ce terrain particulier, un terrain qu’il retrouvera forcément sur le prochain Tour de France qui part dans moins de trois semaines rappelons-le.

J’ai personnellement bien hâte de voir. Avec MVDP, c’est parfois tout ou rien, et ca sera peut-être rien demain dans le final?

Alaphilippe se diperse-t-il?

Certains lecteurs estiment qu’Alaf se disperse peut-être trop un peu tôt dans le final, et que certaines cartouches lui manquent peut-être pour l’emballage final.

Je ne crois pas.

Il essaie, c’est tout. Il attaque. MVDP fait pareil! Mathieu a les jambes pour conclure, Alaf pour le moment n’est pas capable de rivaliser avec le Néerlandais. Mais on ne peut pas lui reprocher de tenter des choses, d’animer la course, de vouloir sortir du paquet.

Les Canadiens

Je trouve ce Tour de Suisse intéressant aussi pour les coureurs canadiens qui y participent.

J’étais inquiet pour Mike Woods suite à un chrono moyen le week-end dernier. Mike nous a rassuré en étant un acteur du final des deux dernières étapes, étant avec Alaf et les autres dans les coups.

Je suis certain que Mike sera devant sur les étapes à venir, surtout vendredi et dimanche prochain. Il tentera quelque chose, j’en suis convaincu.

Zuko et Matteo ont offert aussi de beaux moments sur la 2e étape, étant échappés devant avec deux autres coureurs. Ils se sont malheureusement faits distancer dans une descente de col sous la pluie, qui prouve que ces descentes sont décidément un exercice bien particulier. Perso, je préfère les savoir encore en course aujourd’hui plutôt qu’à l’hôpital avant-hier… et je pense que Rally voudra encore se montrer cette semaine pour justifier leur invitation.

