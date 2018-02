Froome à la Ruta del Sol: je ne comprends pas

Chris Froome et l‘équipe Sky a donc annoncé que le britannique d’origine kenyane fera sa rentrée lors de la prochaine Ruta del Sol en Espagne dans une petite semaine.

Je ne comprends pas!

D’ordinaire, un coureur pro faisant l’objet d’un contrôle irrégulier est automatiquement suspendu de son équipe, le temps de clarifier la situation. Il s’agit d’une protection pour l‘équipe d’abord, cette dernière ne voulant trainer un cas de dopage en son sein, mais aussi de respect pour le sport cycliste tout entier.

Pour Chris Froome, pas de suspension!

Au contraire, Dave Brailsford, manager chez Sky, a plutôt apporté son soutien hier à Froome, mentionnant qu’il était sûr à 100% que le coureur n’avait “rien fait de mal”. Feu vert donc pour une participation au Tour d’Andalousie.

Il faudra pourtant expliquer pourquoi on a retrouvé chez Froome plus du double de la limite autorisée de Salbutamol!!!

Certains coureurs, dont Romain Bardet, ont également dénoncé cette situation où Chris Froome prend le départ de courses cyclistes professionnelles. C’est un geste courageux car des représailles en course pourraient suivre.

Un petit sondage sympathique sur L‘Équipe montre que la vaste majorité des répondants se sont exprimés en désaccord avec Froome et son équipe, estimant que le coureur devrait s’abstenir de courir dans les circonstances.

Cyrille Guimard, actuel sélectionneur national français, y voit de la provocation, et a suggéré une solution originale: que les autres coureurs pro refusent de courir aux côtés de Froome! Si je vois mal comment cela serait possible étant donné les pressions du milieu, c’est vrai que ce serait une belle solution pour envoyer un message clair.

Quoi qu’il en soit, j’ai vraiment hâte de découvrir comment Froome et son équipe expliqueront le contrôle anormal qui s’est déroulé lors du dernier Tour d’Espagne. Certains évoquent la possibilité que Froome mette de l’avant une défaillance rénale pour expliquer une rétention anormale de Salbutamol dans son organisme… wait and see, mais chose certaine je pense qu’il y a des fortes chances pour qu’on nous serve encore une explication boiteuse, sinon loufoque. Ne sous-estimons pas la capacité des coureurs cyclistes d‘être créatifs lorsque vient le temps d’expliquer un contrôle anormal!