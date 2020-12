Fier de l’équipe AG2R – La Mondiale!

Cinq mois de travail. C’est le temps qu’il aura fallu pour créer le nouveau maillot de l’équipe AG2R – La Mondiale – Citroen.

Un maillot, c’est beaucoup plus qu’un maillot. C’est le reflet d’un esprit, de valeurs aussi. J’ai moi-aussi mis cinq mois de travail au début de 2020 pour désigner les nouveaux vêtements La Flamme Rouge que je porte depuis la fin de l’été.

J’aime beaucoup ce nouveau maillot AG2R La Mondiale – Citroen et ce beau petit vidéo nous le fait découvrir merveilleusement bien. J’ai toujours été attaché à cette équipe dont le service course est à la Motte Servolex, en banlieue de Chambéry où j’ai fait mes tous premiers tours de roues il y a maintenant 37 ans.

L’équipe a des ambitions en 2020, avec l’arrivée de coureurs comme Greg Van Avermaet ou Bob Jungels. Et des ambitions à plus long terme aussi, on parle déjà de Julian Alaphilippe…

Partager