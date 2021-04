Fallait-il bannir la position « supertuck »?

Ce n’est pas un poisson d’avril.

Le 1er avril dernier, la position de descente dite « supertuck » est devenue interdite selon les nouvelles règles de l’Union cycliste internationale. Cette mesure s’ajoute à une série d’autres visant à accroitre la sécurité des coureurs en course.

Amende prévue pour les coureurs pro qui continueraient d’utiliser la position « supertuck »: 135 euros. En cas de récidive, ça fera plus mal encore: disqualification, donc perte des précieux points UCI qui établissent le classement mondial, et donc indirectement les salaires.

De façon générale, la mesure a été critiquée par une majorité de coureurs et d’observateurs du cyclisme.

Je suis d’accord: parce qu’il existe surtout d’autres priorités que celle-là pour améliorer la sécurité des coureurs en course. Notamment à l’égard des véhicules circulant autour d’eux (rappelez-vous l’incident Alaphilippe sur le Ronde 2020), des barrières à utiliser dans le dernier kilomètre, du signalement des obstacles en course, du choix des parcours et de la configuration du dernier kilomètre, etc.

La position supertuck est-elle vraiment dangereuse pour les coureurs pro? Je n’en suis pas sûr du tout.

D’abord, la course, c’est la course. Tu veux aller le plus vite possible, c’est l’essence même du truc. La science est claire à propos de la position supertuck: gain d’environ 15% en aérodynamisme. Cette position permet effectivement aux coureurs de descendre plus vite. Aucun doute là-dessus.

Rappelons ensuite que les coureurs pro passent entre 20 et 30 heures sur le vélo chaque semaine. Ce sont pour la plupart des équilibristes. Ils ont l’occasion d’expérimenter, de se familiariser avant d’utiliser.

De plus, ils évoluent en course sur des routes fermées à toute circulation automobile.

Enfin, leurs vélos sont toujours nickels, en parfait ordre de marche, notamment au niveau des pneumatiques et des freins (ce qui ne veut pas dire que des soucis ne peuvent pas arriver).

Alors pourquoi interdire cette position?

L’UCI ne tire-t-elle pas dans le pied du cyclisme en agissant ainsi ? La position est spectaculaire, impressionnante, propre à donner un côté excitant et intense au sport cycliste sur route quant on voit les coureurs en échappée dévaler des cols à près de 100km/h, sans que ceux derrière ne puissent rentrer.

Autrement dit, la position supertuck augmentait certainement les chances de succès des attaques en descente. Traditionnellement, en cyclisme, on t’enseignait que les descentes étaient le dernier endroit où attaquer, car faire la différence n’était pas possible à ces endroits. Depuis quelques années, on voit des attaques dans les descentes de cols, et certains coureurs creusent l’écart.

Les dangers de la position supertuck

La position est plus rapide certes, mais elle est aussi plus dangereuse, on ne peut pas le nier (même si peu de chutes sont survenues au sein du peloton pro en raison de cette position).

Le poids repose beaucoup sur l’avant du vélo dans cette position; la répartition des masses est donc très modifiée, et avec elle le comportement complet du vélo qui devient soudainement plus réactif de l’avant.

Ramassé ainsi sur le guidon, le coureur a également plus de mal à effectuer un changement rapide de direction si un obstacle inattendu survient devant lui.

Les pros maitrisent, pas de doute.

Mais l’UCI a assurément voulu tenir compte de l’effet « imitation »: les cyclistes amateurs veulent toujours imiter les pros!

N’achetons-nous pas plus volontiers le matos qu’on retrouve sur les coureurs de premier plan?

Le dimanche matin avec les copains, on veut tous être Mathieu Van Der Poel ou Julian Alaphilippe…

Alors dans les descentes, question d’impressionner, on adopte la supertuck.

Et c’est là que souvent, c’est très dangereux.

Routes ouvertes à la circulation. Peu de pratique avant, donc peu d’aisance dans la position. Le drame guète.

Perso, j’ai vu de nombreux cyclistes adopter cette position en descente depuis 4-5 ans, même dans les descentes du Parc de la Gatineau. Je ne suis jamais resté dans leur sillage, pas une seule fois. Je n’ai simplement pas confiance. Tu le vois même lorsque le coureur tente de s’installer dans la position: le geste est hésitant. Une fois installé, tu vois le vélo osciller sous le cycliste, une proportion importante du poids étant désormais sur la roue avant. Je me barre.

J’ai été témoin de deux chutes liées à cette position, dont une lors d’une grande cyclosportive en France. Le cul coincé sous sa selle, le coureur n’a pu sortir à temps de cette position et n’a pas pu prendre le lacet devant lui.

Bref, j’aurais préféré que l’UCI n’interdise pas son usage au sein des courses professionnelles. Parce qu’interdire la « supertuck » pour les pros en course ne changera probablement pas grand chose pour les « week-end warriors » out there qui continueront à l’utiliser très certainement, car c’est toujours cool de descendre plus vite que les copains.

L’UCI a probablement voulu privilégier la sécurité pour tous. Est-ce là son mandat?

