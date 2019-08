Enfin! Le Canada de retour sur le Tour de l’Avenir

En août 2016 sur ce site, j’exprimais tout mon désarroi de voir partir le Tour de l’Avenir sans une équipe canadienne. La plupart des pays significatifs en cyclisme, surtout européens mais aussi l’Australie, les États-Unis, la Colombie voire l’Érythrée, ne manquaient pas ce rendez-vous si important pour les jeunes coureurs de moins de 23 ans.

Egan Bernal n’a-t-il pas remporté cette épreuve en 2017? Pas moins de neuf anciens vainqueurs du Tour de l’Avenir étaient au départ du Tour de France début juillet.

Or, Cyclisme Canada a enfin annoncé, le 29 juillet dernier, le retour d’une équipe Canada sur le « petit Tour de France ».

Une sacrée bonne nouvelle! Y’a pas que la piste comme discipline en cyclisme…

Je l’ai aussi exprimé sur ce site, je m’inquiète de la relève derrière les Woods, Houle et Duchesne actuellement en World Tour. Et le Tour de l’Avenir est une vitrine quasi-obligatoire pour les jeunes talents canadiens afin de se montrer en Europe, face à des directeurs sportifs qui ont souvent l’embarras du choix au niveau des talents à recruter.

L’équipe Canada qui prendra part à la 56e édition du Tour de l’Avenir entre les 15 et 25 août prochain sera composée de six coureurs, dont cinq sont issus du Québec. Voilà qui témoigne de la vitalité du sport cycliste dans la Belle Province, et je ne suis pas loin de penser que la présence, chaque année, des Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal y est pour quelque chose. Il faut simplement donner l’occasion aux meilleurs talents d’ici de se faire valoir en Europe.

Ces cinq coureurs sont Adam Roberge, Charles-Étienne Chrétien, Laurent Gervais, Nickolas Zukowsky et Pier-André Côté.

Zukowsky et Côté tout particulièrement ont déjà brillé cette saison et représentent de beaux espoirs pour l’équipe canadienne.

Pour tous ces coureurs, ce sera l’occasion certes de se montrer, mais aussi de travailler en vue d’une sélection pour les prochains Mondiaux au Yorkshire fin septembre, la course sur route des U23 faisant 193 kms sur un parcours usant.

Tous ces coureurs y découvriront aussi la haute montagne (4 étapes dans les Alpes!), un exercice parfois brutal à ce niveau et qui permet de rapidement comprendre la place qu’on pourra avoir dans le peloton pro, si jamais on y accède. Tignes, Méribel, Le Corbier, faudra y grimper!

Intéressant, un chrono par équipe est au programme lors de la 2e étape. Ca sera révélateur non seulement des forces en présence, mais aussi du degré technique des diverses équipes.

Le pire, c’est qu’Egan Bernal ou Remco Evenepoel sont encore qualifiables au sein de leur équipe nationale respective! Plus sérieusement, parmi les partants pour l’Italie, un certain Alexandre Konyshev, le fils de Dimitri, très bon coureur pro du début des années 1990. Mais aussi Ian Garrison au sein de l’équipe des États-Unis, ou encore David Dekker dans l’équipe des Pays-Bas, et fils d’Erik, bon coureur pro du début des années 2000.

Ca sera très intéressant à suivre!