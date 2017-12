Dopage mécanique: une enquête en cours?

Intéressant: selon le Canard Enchainé, journal satirique français, deux juges français mèneraient une enquête depuis quelques mois sur le dopage mécanique dans le cyclisme.

Évidemment, venant du Canard, on pourrait douter de la solidité de l’information, mais elle a été reprise par le journal L‘Équipe. On devrait en apprendre plus très bientôt.

Il s’agirait des juges d’instruction Claire Thépaut et Serge Tournaire.

Je reprend ici intégralement ce qu’on peut lire sur le site Internet de L‘Équipe:

« Appuyés par la division des infractions financières de la gendarmerie, ils (ndlr: les juges) épluchent les liens entre équipes internationales, sociétés privées et hautes instances du cyclisme», explique Le Canard enchaîné. Selon l’hebdomadaire, les deux juges soupçonnent «un pacte de corruption scellé au plus haut niveau international» qui aurait «profité à de très grands coureurs» : «Il leur aurait permis de bénéficier des dernières avancées technologiques en matière de… moteurs électriques.»

Ouf! Si cela se confirmait, le cyclisme professionnel n’est pas près de retrouver une crédibilité auprès du public… Attention de voir, mais il y a lieu d‘être inquiet. Que nous réserve 2018?!