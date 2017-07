De la connerie des médias…

Publié hier dans le journal Granby Express, un article signé d’un certain Éric Patenaude qui rapporte les propos de Jacques Guénette, vulgum pecus, simple citoyen, être humain lambda qui mérite autant notre respect que notre indifférence totale, dénonçant une “manœuvre risquée” d’un groupe de cyclistes qui dévalait récemment le Mont Shefford en Estrie.

On peut lire dans cet article ”Dépassé par le comportement de ces cyclistes téméraires, Jacques Guénette a acheminé sa vidéo à la Sûreté du Québec (SQ). (…) «Sincèrement, ces cyclistes ont mis des vies en danger.“

Je n’en reviens pas de constater que les médias sont rendus à publier ce genre d’article!

Du journalisme? On en est selon moi bien loin!

On peut vraiment se poser la question à savoir en quoi cet article sert l’intérêt commun, informe la population de façon efficace?

D’une part, on ne présente que l’avis d’une personne, sans présenter bien sûr le point de vue des cyclistes, qui auraient peut-être une autre histoire à raconter.

Plus encore, on fait confiance à un citoyen qui n’est probablement jamais monté sur un vélo pour juger de la témérité du comportement des cyclistes. On croit rêver!

Le clou? M. Guénette affirme «On a l’impression qu’ils sont au Tour de France».

Aie aie aie!!!

Avis au journaliste Patenaude et à M. Guénette: je me sens très souvent bien plus en sécurité à dévaler un col, une montagne comme Whiteface ou une côte du Parc de la Gatineau à plus de 80 km/h (et je ne porte pas de casque…) qu‘à rouler à 18 km/h sur une piste cyclable fréquentée, à devoir jongler entre matante à droite qui sort pour la première fois de la saison son biclou avec 8 pouces de spacer entre la potence et le guidon, Thérère en short et en roller-blade à gauche qui pousse Bébert dans la poussette, et Max la Testo au centre qui est sur un temps canon sur son 5 km de course dominical et qui ne veut surtout pas perdre une seconde malgré le dépassement complexe qui s’en vient…

Des cyclistes qui dévalent des pentes à 80 km/h et qui dépassent des voitures, c’est huit mois par année dans tous les cols de France, ou presque… Absolument rien là. Je vous invite à voyager un peu… Et je vous assure qu’on est très loin du Tour de France.

M. Patenaude, l‘éthique journalistique aurait également exigé de connaître l’autre point de vue, celui des cyclistes. C’eut été un minimum compte tenu que l’expertise de M. Guénette en matière de cyclisme n’est de toute évidence pas particulièrement approfondie … Ces cyclistes pensaient-ils qu’ils mettaient la vie de quiconque en danger? Auraient-ils plutôt aperçu ou évité une manoeuvre dangereuse d’une voiture à ce moment, et auraient réagi ainsi?

Sans l’histoire complète, ce travail négligé ne fait qu’envenimer la situation entre automobilistes et cyclistes, ne servant en rien l’intérêt public qui voudrait plutôt que chacun comprenne bien le point de vue de l’autre, le but étant évidemment un sain partage de la route, entre usagers légitimes de la voie publique.

Oui des cyclistes de performance ça existe, et il y en a de plus en plus au Québec. Oui ces cyclistes de performance roulent très, très vite, c’est d’ailleurs le but. Oui, ces cyclistes de performance sont très souvent davantage en danger sur des pistes cyclables que sur les routes, donc ils y sont pour rester quoi qu’il advienne.

Plein le cul de ce genre d’article bâclé! Pour peu, on nous ressortait l’argument des plaques d’immatriculation et du permis de conduire…