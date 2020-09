Cyclisme pro: la Covid-19 fait mal aux jambes!

On apprenait hier qu’un autre sponsor World Tour, NTT, une compagnie japonaise de télécommunications, mettait fin à son sponsorship en World Tour à la fin de l’année.

Rappelons que NTT, c’est l’équipe d’Edvald Boasson-Hagen, Victor Campenaerts, Louis Meintjes, Roman Kreuziger, Giacomo Nizzolo ou encore Michael Valgren.

Autrement dit, un gros budget. Bonneterie assurée par Assos.

Alors que la pandémie de Covid-19 reprend de plus belle partout en Europe et en Amérique du Nord, l’avenir de plusieurs équipes World Tour est incertain. La Covid-19 fait mal, très mal au peloton World Tour.

Déjà, on sait que l’équipe CCC, c’est terminé en fin d’année. Jim Ochowicz, le manager général américain, est en recherche active d’un repreneur.

D’autres équipes ont dû couper drastiquement les salaires versés aux coureurs. C’est le cas notamment des équipes Astana, Lotto-Soudal, Education First, Bahrain-McLaren ou Mitchelton-Scott. Les coupures ont atteint, dans certains cas, 30% voire 50% du salaire des coureurs. Très significatif.

Bref, c’est un peu la merde. Et encore, la situation des coureurs WorldTour n’est pas la pire: celle des coureurs U23 et des coureurs « premières caté » qui visent à passer pro est bien pire encore.

Les transferts vont toutefois bon train dans certains cas. Rappelons les principaux:

Chris Froome chez Israel Start-Up Nation.

Greg Van Avermaet chez AG2R-La Mondiale.

Bob Jungels chez AG2R-La Mondiale.

Miguel Angel Lopez chez Bora-Hansgrohe.

Michael Woods chez Israel Start-Up Nation.

Daryl Impey chez Israel Start-Up Nation.

Daniel Martinez chez Ineos.

Adam Yates chez Ineos.

Laurens de Plus chez Ineos.

Richie Porte chez Ineos.

Mateo Trentin chez UAE Team Emirates.

Romain Bardet chez SunWeb.

Pierre Latour chez Total Direct Énergie.

Et au Canada, zéro équipe, zéro courses ou presque. Cyclisme Canada a diffusé hier un communiqué de presse annonçant son calendrier national 2021. On aborde le cyclisme sur route après avoir présenté la situation pour le vélo de montagne, le BMX et les GranFondo (je n’invente rien!!), c’est dire si le cyclisme sur route n’est pas la priorité en ce moment.

Et pour seules annonces, le chrono de Gatineau, la Beauce, l’Abitibi et les deux épreuves World Tour à Québec et Montréal, that’s it.

Y’a de quoi être inquiet pour l’avenir du cyclisme tant international que national, surtout au Canada.