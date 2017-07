Calmejane, jusqu’au bout du bout!

Quelle étape hier vers la station des Rousses!

Une étape courue sur des chapeaux de roues, ou la moyenne horaire a dépassé le scénario le plus optimiste.

Une étape avec de l‘émotion, du suspense, loin de ces étapes où une équipe contrôle tout.

Le jeune coureur Lilian Calmejane nous a fait vibrer, terminant les 15 derniers kms de l‘étape solo, et résistant au retour d’un Robert Gesink volontaire derrière lui. Calmejane a dû s’arracher, notamment pour dominer ses crampes à 5 kms de la ligne, et qui auraient pu tout faire basculer.

Calmejane a passé la journée devant, dans le groupe d‘échappés qui a mis 80 bornes à s’extirper du paquet, expliquant notamment la moyenne élevée.

Surtout, c’est une victoire d’un coureur de panache, Calmejane s‘étant imposé le jour de l’anniversaire de son directeur sportif, Jean-René Bernaudeau. Il y a des signes comme ça qui ne trompent pas, et on retrouve un peu le tempérament d’un Hinault sur le vélo chez Calmejane. Retenez ce nom!

Derrière, et pour la première fois, les Sky ont roulé presque toute l‘étape, question de ne pas concéder trop de temps à certains coureurs plus dangereux pour le général. L‘étape va laisser des traces c’est sûr, et l‘étape d’aujourd’hui, bien pire encore, va faire très mal, je vous le dis. On annonce également des possibilités de pluie et d’orages en après-midi, s’il devait pleuvoir pour la descente du Mont du Chat, ça pourrait donner lieu à des scènes assez dramatiques.

Ce soir, on ne saura peut-être pas qui a gagné le Tour, mais on saura qui l’a perdu, c’est clair. Ne manquez pas l‘étape d’aujourd’hui!